이무진이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이무진이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

가수 이무진이 전 소속사와 계약 관련 소송을 진행 중인 근황을 밝힌다. 예상치 못한 활동 공백으로 당초 예정했던 군 입대 계획까지 변경했다고 털어놓는다.오는 25일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연하는 '내 장르에 태클을 걸지 마' 특집으로 꾸며진다.이날 이무진은 전 소속사와 계약 관련 소송을 진행 중이라고 밝힌다. 이 과정에서 겪은 어려움에 대해서는 "큰 레슨비를 내고 인생을 배웠다"고 말한다.당초 계획대로라면 현재 군 복무 중이었을 것이라고 밝히기도 한다. 음악 활동을 성공적으로 마무리한 뒤 입대해 한층 성숙해진 모습으로 돌아올 계획이었으나 예상치 못한 활동 공백으로 계획을 변경했다고 설명한다.이무진은 당시 그대로 입대했다면 대중에게 추억의 가수로 남을 수도 있겠다는 걱정에 새로운 곡들을 준비했다고 털어놓는다. 현재는 새로운 활동 기반을 마련해 전국 투어와 신곡 발표를 이어가고 있다.최근 발표한 신곡 '밤무대'의 작업 과정도 공개한다. 이무진은 이루지 못한 꿈과 무대를 향한 마음을 곡에 담았다고 설명한다. 여기에 '라디오스타' 1000회를 기념해 직접 작사·작곡한 로고송을 선물한다.'라디오스타'는 25일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr