전현무는 KBS 32기 공채 아나운서 출신으로, 2012년 프리랜서로 전향한 뒤 다양한 방송 프로그램에서 활약하고 있다. / 사진=텐아시아DB

한석준이 과거 전현무로부터 동반 퇴사 제안을 받았다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '마이금희' 영상 캡처

KBS 아나운서 출신 방송인 한석준이 과거 전현무에게 동반 퇴사를 제안받았지만 이를 거절한 데 대한 아쉬움을 드러냈다.최근 유튜브 채널 '마이금희'에는 '"그날, 차를 세우고 펑펑 울었습니다" 한석준 아나운서_마이금희Book&Talk'라는 제목의 영상이 게재됐다. 한석준은 자신이 출간한 신간부터 KBS 재직 시절 이야기 등 선배 아나운서 이금희와 다양한 이야기를 나눴다.한석준은 2010년 5년간 진행했던 KBS '우리말 겨루기'에서 자신의 의사와 관계없이 하차한 일을 떠올렸다. 당시 하차가 확정되자 차를 갓길에 세우고 운전대를 치며 눈물을 흘릴 만큼 큰 충격을 받았다고 털어놨다. 이후 2011년 자비로 중국 유학을 다녀온 뒤 2012년 복직했다고 설명했다.그러나 복직 후에도 당시의 충격이 남아 있어 사표를 내겠다는 뜻을 밝혔다고. 이를 들은 동료 전현무는 "같이 나가자. 나가서 일하자"며 함께 프리랜서로 전향하자고 제안했다. 하지만 한석준은 퀴즈 프로그램 진행에 대한 미련을 버리지 못했고, 손범수 아나운서의 뒤를 이어 '1대 100' MC를 맡기로 했다. 결국 전현무에게 "너 먼저 가라"고 말하며 제안을 거절했다고.한석준은 전현무보다 3년 늦은 2015년 프리랜서로 전향했다. 그는 "가끔 그때 현무 나갈 때 같이 나갔으면 어땠을까 생각한다"며 "내 손에 쥐고 있던 걸 일찍 놨다면 더 빠르게 자유로워지고 넓은 세상을 보지 않았을까"라고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr