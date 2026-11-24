'우발라2'가 2주 연속 4%대 시청률을 기록했다./사진제공=SBS

'우발라2'가 2주 연속 4%대 시청률을 기록했다./사진제공=SBS

SBS 오디션 프로그램 '우리들의 발라드 2'가 소폭 반등에도 2주 연속 4%대 시청률에 머물렀다.지난 23일 방송된 '우리들의 발라드 2' 8회는 전국 가구 기준 시청률 4.8%를 기록했다. 지난 16일 방송된 7회(4.7%)보다 0.1%포인트 상승하며 자체 최저 시청률에서는 벗어났으나, 1회부터 6회까지 유지했던 5%대 재진입에는 실패했다.이날 방송에서는 3라운드 듀엣 미션이 마무리되며 세미파이널에 오를 TOP 12가 확정됐다. 미션 결과 임바다와 허채민이 149표로 3라운드 1위를 차지하며 가장 먼저 세미파이널행을 확정 지었다. 이어 조장혁의 '중독된 사랑'을 열창한 박예승과 이민우, 빅나티의 '사랑이라 믿었던 것들은'을 어쿠스틱 분위기로 재해석한 김소연과 정다은이 나란히 145표를 받아 합격했다.남은 여섯 자리는 현장 탑백귀 150명의 투표를 통해 박진서, 한로이, 박대희, 김수아, 김도현, 민지유에게 돌아갔다. 이로써 총 12명의 참가자가 결승을 향한 마지막 관문인 세미파이널 무대에 오르게 됐다.빛과 소금의 '그대 떠난 뒤'를 선곡한 박대희와 박진서는 묵직한 저음과 소울풀한 화음으로 정승환의 호평을 받았으며, 이소라·김민종의 '우리 다시'를 부른 오민주와 김도현은 애틋한 무대로 박경림의 사심 섞인 응원을 이끌어냈다. 2007년생 동갑내기 신채원과 김해림은 서태지와 아이들의 '너에게'를, 이유빈과 김선음은 김연우의 '이별택시'를 선보였다.세미파이널에 진출한 12인의 경연은 오는 30일 오후 10시 방송되는 '우리들의 발라드 2'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr