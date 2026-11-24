정지훈이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 비(정지훈)가 지방간이 있다고 밝히며 남다른 음식 취향을 공개한다. / 사진제공=SBS

가수 겸 배우 비(정지훈)가 지방간이 있다고 밝히며 남다른 음식 취향을 공개한다. 앞서 그는 2017년 김태희와 결혼했다.24일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 함께 비와 배우 김재욱이 신촌을 찾아 시민들과 만나는 모습이 그려진다.비는 지방간이 있다고 털어놔 유재석의 걱정을 산다. 그는 "죽기 전에 먹고 싶은 음식은 치즈버거랑 오징어볶음"이라며 음식에 대한 애정을 내비친다. 점심 식사에서도 여러 메뉴를 주문해 모두를 놀라게 한다. 이를 지켜보던 유재석은 "이래서 지방간 있는 거 아냐?"라며 식습관을 지적한다. 이에 비는 "진짜 먹는 것 때문인가 보다"라고 수긍해 웃음을 안긴다.비의 식욕은 디저트를 먹을 때도 이어진다. 그는 와플을 포장하면서 "사장님 크림 올려주실 수 있을까요? 와플은 크림이다"라고 당부한다. 유재석은 그런 비를 향해 "지방간 아니세요?"라고 재차 물으며 농담을 건넨다.이어지는 '서킷 트레이닝' 게임에서는 비의 운동 실력이 공개된다. 체력을 요구하는 게임 코스를 확인한 비는 "우린 힘이야!"라며 자신감을 보인다. 여러 차례 연습을 거친 뒤에도 줄넘기 2단 뛰기를 소화하며 체력을 과시한다. 유연석과 김재욱 역시 게임에 적극적으로 참여하는 가운데, 유재석은 맨발로 도전에 나선다. 치열한 체력전이 이어지자 유연석은 "땀이 비 오듯 나"라며 힘겨워한다.'틈만나면,'은 24일 오후 9시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr