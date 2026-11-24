주우재가 '옥문아'에서 허경환과의 남다른 우정을 보여준다. / 사진=텐아시아DB

주우재가 '옥문아'에서 허경환과의 남다른 우정을 보여준다. / 사진제공=KBS

방송인 주우재가 절친 허경환에게 2억원까지 빌려줄 수 있다고 밝힌다.24일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 개그맨 허경환과 강재준이 게스트로 출연한다.이날 강재준은 "양세찬이 1억을 빌려줬다"고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 양세찬은 "강재준이 상황이 안 좋아서 대출을 알아보고 있다고 하길래 상환 날짜를 정하고 빌려줬다"고 설명한다.이에 주우재도 "경환이 형이라면 2억 원까지 빌려줄 수 있다"며 허경환을 향한 의리를 과시한다. 감동한 것도 잠시 허경환은 "우재야, 너 집 자가니?"라며 주우재의 재산에 관심을 보여 현장을 웃음바다로 만든다.두 사람의 첫 만남도 공개된다. 주우재는 "허경환은 내 최고의 개그맨"이라며 팬심을 고백한다. 허경환은 "처음 만났을 때 우재는 진짜 순수했다"라며 과거를 회상한다.이어 허경환은 "우재가 너무 달라졌다. 내가 옷을 추천해달라고 해도 성의 없게 답한다"며 서운함을 토로한다. 이에 주우재는 "내가 사준 옷은 입지도 않으면서 나한테 스타일링에 관해 조언을 구한다"고 반박해 눈길을 끈다.'옥문아'는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr