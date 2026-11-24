히어러스 / 사진=카이버스

히어러스 / 사진=카이버스

AI 기술로 탄생한 신인 보이그룹이 가요계에 첫걸음을 내디뎠다.AI 엔터테크 기업 카이버스(KAIVERSE)는 지난 23일 5인조 AI 보이그룹 히어러스(H3ARUS)의 데뷔 싱글 'CRUSH'(크러시)를 발매하고 뮤직비디오를 공개했다.히어러스는 서로 다른 개성과 목소리를 가진 다섯 멤버로 구성된 그룹이다. 이들은 비밀 임무를 수행하기 위해 아이돌로 위장한 요원이라는 설정을 갖고 있다. 앞으로 음악 활동뿐 아니라 멤버들의 이중생활과 관계를 다룬 콘텐츠도 선보일 예정이다.그룹명은 'HEAR US'에서 따왔다. 자신들의 목소리와 이야기를 들어달라는 의미로, 그룹명에 사용된 숫자 3이 알파벳 E를 대신한다.데뷔곡 'CRUSH'는 첫눈에 반한 상대를 향한 감정을 표현한 디스코 기반 팝 펑크 장르의 곡이다. 슬랩 베이스와 경쾌한 리듬을 중심으로 멤버들의 보컬을 더했다.뮤직비디오에는 다섯 멤버가 한 여성에게 동시에 호감을 느끼는 이야기가 담겼다. 같은 사람에게 반했지만 저마다 다른 방식으로 감정을 드러내는 모습을 그렸다. 멤버들의 외형과 표정, 움직임 등은 AI 기술을 활용해 구현했다.카이버스는 이번 데뷔를 시작으로 히어러스의 세계관을 확장할 계획이다. 향후 뮤직비디오 외에도 멤버별 성격과 관계, 비밀요원으로서의 활동을 담은 콘텐츠를 제작한다.박근우 카이버스 대표는 "AI는 아티스트를 구현하는 기술일 뿐, 결국 중요한 것은 음악과 캐릭터가 가진 매력, 그리고 그 안에 담긴 이야기"라며 "히어러스가 하나의 기술적 결과물이 아닌, 음악을 즐기고 멤버들에게 애정을 느끼며 다음 이야기를 기대하게 만드는 아티스트로 성장하길 바란다"고 밝혔다.카이버스는 AI를 활용한 아티스트와 영상 콘텐츠를 제작하는 기업이다. 앞서 가수 김재중의 'OASIS' 뮤직비디오를 AI 기술로 제작했으며, 이번에는 자체 보이그룹을 선보이며 아티스트 사업으로 영역을 넓혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr