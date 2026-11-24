김호중 / 사진=텐아시아 DB

음주 뺑소니 사고로 실형을 선고받았던 가수 김호중이 가석방 이후 약 5개월 만에 보호관찰을 마쳤다.김호중은 24일 당초 예정됐던 형기 만료일을 맞아 보호관찰 대상에서 벗어났다. 그는 지난 6월 30일 법무부의 가석방 심사를 거쳐 교도소에서 출소했으며, 이후 남은 형기 동안 보호관찰을 받아왔다.앞서 김호중은 2024년 5월 9일 서울 강남구의 한 도로에서 술을 마신 뒤 차를 몰다가 중앙선을 넘어 반대편에서 오던 택시와 충돌한 뒤 현장을 떠났다. 이후 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상·도주치상, 도로교통법상 사고 후 미조치 등의 혐의로 재판에 넘겨졌다.김호중은 1심과 2심에서 징역 2년 6개월을 선고받았다. 이후 대법원 상고를 취하하면서 형이 확정됐다. 당초 올해 11월 24일 만기 출소할 예정이었으나 가석방이 허가되면서 약 5개월 일찍 사회로 나왔다.가석방 이후 김호중은 팬들에게 직접 근황을 전하기도 했다. 그는 지난 7월 27일 공식 팬카페를 통해 "제가 없는 시간 동안 여러분이 얼마나 힘들고 외로우셨을지 많이 생각했다. 긴 기다림 속에서도 변함없이 제 자리를 지켜주시고 믿어주시고 응원해 주셨다는 것을 생각하면 감사함과 미안함이 함께 밀려온다"고 밝혔다.김호중은 출소 후 지난 8월 오른쪽 발목 수술을 받았다. 수술 이후에는 재활 치료를 받으며 회복에 집중해 온 것으로 전해졌다. 보호관찰은 종료됐지만 구체적인 연예계 복귀 일정은 발표되지 않았다. 김호중 측은 공연이나 음반 발매 등 향후 활동 계획을 공개하지 않은 상태다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr