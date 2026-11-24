'스피드퀸'이 오는 25일 첫 방송된다. / 사진제공=TV조선

'스피드퀸'이 오는 25일 첫 방송된다. / 사진제공=TV조선

빅토르 안(한국명 안현수) 코치가 '스피드퀸'에서 선수들의 실력을 확인하기 위해 직접 빙판에 오른다.오는 25일 첫 방송되는 TV CHOSUN 예능 '스피드퀸'에서는 국가대표에 도전하는 7명의 선수 신새봄, 김보름, 김리아, 윤정민, 박윤정, 김찬서, 김도연이 실력 점검에 나선다. 전이경 감독은 "훈련을 얼마나 버틸 수 있는지가 중요한 부분이다. 선수들이 가진 열정과 의지가 중요하다"며 선수들이 통과해야 할 세 가지 관문을 공개한다.첫 번째 관문은 1500m 레이스다. 경기 초반 서로의 움직임을 살피던 선수들은 점차 속도를 높인다. 김도연이 아웃 코스로 추월에 성공한 데 이어 맏언니 신새봄도 속도를 내기 시작한다. 경기를 지켜보던 전이경은 "가야지!"라고 외친다. 그러나 얼마 지나지 않아 전이경과 빅토르 안, 김아랑 모두 아쉬움을 나타낸다.경기가 끝난 뒤 코치진은 "테크닉은 금방 감을 찾을 것 같은데, 짧은 시간 안에 체력과 스피드를 끌어올릴 수 있느냐가 문제"라며 선수들의 공백기를 우려한다. 선수들 역시 "다리 아파", "죽겠다"라며 체력적인 어려움을 호소한다.두 번째 관문에서는 추격자와 1000m 레이스를 펼친다. 선수들은 추격자보다 반 바퀴 먼저 출발하지만, 결승선을 통과하기 전 추격자에게 따라잡히면 탈락한다.추격자로 나선 사람은 빅토르 안 코치였다. 그는 "저도 오랜만이라 긴장된다. 선수들 실력이 어떨지, 한 번 같이 뛰어보면 알겠죠"라며 자신의 정체를 숨기기 위해 복면을 착용한다.상대가 빅토르 안이라는 사실을 모르는 선수들은 경기 전 자신감을 나타낸다. 스피드스케이팅 세계랭킹 1위 출신 김보름은 "자신이 없었다. 질 자신이. 긴장도 별로 안 됐다"고 말한다. 김리아 역시 "누군지 모르겠지만, 빨리 따라잡지 못하실 것"이라고 자신한다. 그러나 막상 경기가 시작되자 선수들은 "쟤 왜 이렇게 잘 타?"라며 당황한다.'스피드퀸'은 국가대표에 도전하는 7명의 선수 이야기를 담은 국내 최초 쇼트트랙 스포츠 리얼리티 예능이다. 오는 25일 밤 10시 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr