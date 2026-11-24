'굿파트너2'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진=SBS

'굿파트너2'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진=SBS

배우 장나라와 김혜윤이 호흡을 맞춘 SBS 금토드라마 '굿파트너2'가 방송 첫 주 만에 두 자릿수 최고 시청률을 기록했다. 현실적인 이혼 사건과 새로운 파트너로 만난 두 사람의 연기 호흡이 시청자들의 호응을 얻고 있다.시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 '굿파트너2' 2회는 전국 가구 기준 평균 7.7%, 최고 10%의 시청률을 기록하며 동시간대 1위를 차지했다. 2049 시청률 역시 평균 3.4%, 최고 4.8%를 기록했다.현직 이혼 전문 변호사가 집필한 현실적인 에피소드로 사랑받았던 '굿파트너'는 2년 만에 시즌2로 돌아왔다. 1회에서는 아내 박나연(고원희 분)의 외도를 주장하던 남편 서지훈(윤박 분)이 오히려 먼저 외도를 저지르고 개방형 결혼 관계까지 강요했다는 사실이 밝혀졌다. 2회에서는 도박과 폭행, 마약까지 얽힌 이혼 분쟁이 그려지며 몰입감을 높였다.직접 이혼을 경험한 차은경(장나라 분)의 달라진 사건 해결 방식도 눈길을 끌었다. 그는 타인의 시선 때문에 불행한 결혼 생활을 이어가던 박나연에게 "피고가 그럴 만한 가치가 있나요?"라고 물으며 새로운 삶을 바라볼 수 있도록 도왔다.장나라와 김혜윤의 연기 호흡도 호평받고 있다. 한 수 앞을 내다보며 사건을 해결하는 차은경과 직접 발로 뛰며 의뢰인의 사연을 파고드는 강혜성(김혜윤 분)은 서로 다른 방식으로 사건에 접근하면서도 의뢰인을 위한다는 공통점을 지녔다.강혜성의 능력을 알아본 차은경은 "완전 이혼 재질이잖아? 찾았다"라며 새로운 파트너의 탄생을 예고했다. 이후 법무법인 리봄에 합류한 강혜성은 "인생에서 지우고 싶은 여자가 있어서요"라는 의미심장한 말을 남겨 그가 이혼 사건에 진심인 이유에 대한 궁금증을 높였다.시즌1에 이어 등장한 전은호(표지훈 분)와 새로운 라이벌 박태수(박해진 분)의 존재도 극에 재미를 더했다. 법무법인 태수를 이끄는 박태수는 리봄이 눈여겨본 건물부터 의뢰인까지 선점하며 차은경을 자극했다. 두 법무법인의 경쟁 구도가 본격화될 것으로 예고된 가운데 장나라와 김혜윤이 첫 주의 흥행세를 이어갈 수 있을지 주목된다.'굿파트너2' 3회는 오는 27일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr