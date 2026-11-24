로버트 패틴슨이 '듄: 파트 3'에서 빌런으로 등장한다. / 사진제공=워너브러더스코리아

로버트 패틴슨이 '듄: 파트 3' 속 캐릭터 분장에 5시간이 걸렸다. / 사진제공=워너브러더스코리아

배우 로버트 패틴슨이 5시간에 걸친 분장으로 파격적인 비주얼 변신에 나섰다. 영화 '듄: 파트 3'에서 새로운 빌런으로 등장하는 그는 티모시 샬라메와 대립한다.오는 12월 16일 국내에서 전 세계 최초 개봉하는 영화 '듄: 파트 3'(감독 드니 빌뇌브)는 절대 권력을 상속받고 폭군이 되어버린 폴(티모시 샬라메 분)과 그에 맞서는 사막의 전사 챠니(젠데이아 분), 이들이 마주하는 거대한 전쟁과 운명적 대립을 그린 액션 블록버스터다. '듄' 시리즈의 마지막 이야기에는 로버트 패틴슨이 새로운 빌런으로 등장한다.'트와일라잇' 시리즈로 세계적인 스타덤에 오른 로버트 패틴슨은 '굿타임', '라이트하우스' 등 작가주의 영화부터 '테넷', '더 배트맨', '미키 17', '오디세이' 등 블록버스터까지 다양한 작품에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.이번 작품에서 로버트 패틴슨이 맡은 사이테일은 타인의 얼굴과 목소리를 복제하는 '페이스댄서'의 능력을 지닌 암살자다. 황제를 끌어내리려는 세력이 결집하는 가운데 타인의 모습으로 정체를 감추고 반란을 주도하는 인물이다.로버트 패틴슨은 사이테일에 대해 "전형적인 악당이 아니라는 점이 흥미로웠다"고 밝혔다. 자신의 진짜 얼굴과 속내를 쉽게 드러내지 않는 사이테일이 절대 권력을 쥔 폴을 상대로 어떤 일을 벌일지 궁금증을 자아낸다.로버트 패틴슨은 캐릭터를 구현하기 위해 외적인 변신도 감행했다. 드니 빌뇌브 감독이 제안한 외형을 완성하는 데만 5시간의 분장이 필요했다. 창백한 얼굴과 날 선 눈빛으로 이전 작품들과는 확연히 다른 모습을 완성했다. 정체를 감춘 암살자의 서늘한 분위기가 느껴진다. 드니 빌뇌브 감독은 "'사이테일'의 복잡한 면모를 표현할 배우가 필요했고, 로버트 패틴슨이 첫 번째 선택이었다"며 캐스팅 이유를 밝혔다.함께 호흡을 맞춘 티모시 샬라메 역시 "로버트 패틴슨만의 묘한 매력이 작품에 색다른 활력을 불어넣었다"고 전했다. 절대 권력을 손에 넣은 황제와 그를 끌어내리려는 암살자로 만난 두 배우가 보여줄 연기 대결에도 관심이 쏠린다.'듄: 파트 3'는 오는 12월 16일 국내에서 전 세계 최초로 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr