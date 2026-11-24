뮤지컬 배우 진호가 '쉐도우' 초연에 이어 재연에서도 사도 역에 캐스팅됐다. / 사진제공=S27M 엔터테인먼트

뮤지컬 배우 진호가 뮤지컬 '쉐도우' 초연에 이어 재연 무대에도 오른다. 초연 당시 '사도' 역을 맡았던 진호는 다시 한번 같은 캐릭터로 관객들과 만난다.24일 소속사 S27M 엔터테인먼트 측은 "진호가 내년 2월 개막하는 뮤지컬 '쉐도우'의 캐스팅 라인업에 이름을 올렸다"며 "초연에 이어 사도 역으로 무대에 오르는 진호가 한층 깊어진 내공으로 선보일 독창적인 매력을 기대해 달라"고 밝혔다.뮤지컬 '쉐도우'는 조선시대 영조와 사도세자의 비극적 사건인 임오화변을 모티프로 삼아 실제 역사에 타임 루프 판타지 요소를 결합한 록 판타지 창작 뮤지컬이다. 역사적 사실에 상상력을 더한 서사와 강렬한 록 사운드가 특징이다. 비극적 운명으로 얽힌 부자의 이야기를 통해 사랑과 이해, 가족의 의미를 되짚는다.이번 시즌에는 초연에 참여했던 배우 전원이 다시 무대에 오른다. 기존 배우들이 재회하는 만큼 한층 깊어진 연기 호흡을 보여줄 것으로 기대된다.초연에서 사도 역을 맡았던 진호는 섬세한 감정 표현과 안정적인 연기력, 폭발적인 가창력으로 호평받았다. 재연에서는 한층 깊어진 캐릭터 해석을 바탕으로 사도세자의 비극적 운명과 복잡한 감정선을 표현할 예정이다.뮤지컬 '쉐도우'는 내년 2월 13일부터 5월 2일까지 서울 대학로 링크아트센터 페이코홀에서 공연된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr