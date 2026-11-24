전 KBS 아나운서 한석준이 '우리말 겨루기'에서 하차하게 된 이유를 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '마이금희' 영상 캡처

전 KBS 아나운서 한석준이 '우리말 겨루기'에 대한 각별한 애정을 드러냈다. / 사진=유튜브 채널 '마이금희' 영상 캡처

KBS 아나운서 출신 방송인 한석준이 과거 '우리말 겨루기'에서 자신의 뜻과 무관하게 하차하며 겪었던 심경을 털어놨다.최근 유튜브 채널 '마이금희'에는 '그날, 차를 세우고 펑펑 울었습니다. 한석준 아나운서'라는 제목의 영상이 게재됐다. 한석준은 아나운서 이금희와 함께 KBS 재직 시절 겪었던 일들을 돌아봤다.한석준은 2005년 KBS1 '우리말 겨루기'의 진행을 처음 맡았을 당시 부담감이 컸다고 밝혔다. 그는 "진행도, 인터뷰도 똑바로 못할 것 같았다"며 "부족한 부분을 채우기 위해 선배 아나운서들의 녹화 현장을 찾아다녔다"고 말했다.이어 5년간 진행했던 '우리말 겨루기'에서 자신의 의사와 관계없이 하차하게 된 사연도 전했다. 한석준은 "5년 동안 모든 것을 갈아 넣어서 만든 프로그램"이라며 "제 의사로 그만둔 것이 아니다"고 밝혔다.당시 한석준은 다른 프로그램인 '생생정보통'에 투입될 예정이었다. 하지만 두 프로그램의 방송 시간이 30분 겹치면서 결국 '우리말 겨루기'에서 하차해야 했다고 털어놨다. 그는 "하차가 확정된 날, 집에 가는 차 안에서 울분이 터져 나왔다"며 "차를 갓길에 세우고 핸들을 때리면서 울었다"고 회상했다.한석준은 2003년 KBS 29기 공채 아나운서로 입사했다. 2015년 프리랜서로 전향한 뒤 방송 활동을 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr