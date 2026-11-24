넷플릭스 '데블스플랜3' 출연진이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')이 TV-OTT 통합 화제성 1위에 올랐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')이 TV-OTT 통합 화제성 1위에 올랐다. 화제성 점유율 10.79%를 기록하며 드라마 '100일의 거짓말'과 '재혼 황후'를 모두 제쳤다.24일 화제성 분석 회사 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 3주 차 TV-OTT 통합 화제성 조사에서 '데블스 플랜3'는 10.79%로 전체 1위를 차지했다. 이는 드라마와 비드라마를 모두 포함한 순위다.'데블스 플랜3'는 앞서 11월 2주 차 TV-OTT 비드라마 화제성에서도 1위에 오른 바 있다. 당시 펀덱스 측은 지난해 공개된 시즌2 '데블스 플랜: 데스룸'의 첫 주와 비교해 화제성이 98.9% 상승했다고 설명했다.'데블스 플랜3'는 두뇌 서바이벌에서 활약한 베테랑들과 새로운 도전자들이 경쟁해 최종 우승자를 가리는 예능 프로그램이다. 지난 17일 공개된 8회에서는 출연자 정현규가 공황 증상으로 중도 하차하는 상황이 벌어지기도 했다.전체 화제성 2위는 tvN 드라마 '100일의 거짓말'이 차지했다. 김유정과 박진영이 주연을 맡은 이 작품은 화제성 점유율 8.20%를 기록했다. '데블스 플랜3'와는 2.59%포인트 차이다. 3위에는 디즈니+ 드라마 '재혼 황후'가 이름을 올렸다. 화제성 점유율은 5.88%로, '데블스 플랜3'와 4.91%포인트 격차를 보였다. 두 드라마가 나란히 상위권에 오른 가운데 예능 프로그램인 '데블스 플랜3'가 전체 순위에서 선두를 차지했다.4위는 SBS 드라마 '굿파트너2'로 4.13%를 기록했다. 같은 수치인 KBS2 '문무'가 5위에 올랐으며, 6위는 3.40%를 기록한 '나의 유죄인간'이 차지했다. 이어 넷플릭스 '푸른길'이 3.35%로 7위, MBC '라이어'가 3.08%로 8위에 자리했다. 9위는 2.08%를 기록한 '신인감독 김연경2', 10위는 1.43%의 '놀면 뭐하니?'로 집계됐다.이번 순위에서는 '데블스 플랜3'가 10%대 화제성 점유율을 기록한 유일한 작품으로 나타났다. 상위 10개 프로그램 가운데 비드라마는 '데블스 플랜3', '신인감독 김연경2', '놀면 뭐하니?' 등 3편이었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr