32기 영수가 결혼 반지를 뺐다./사진제공=MBC에브리원·KBS Joy

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32기 영수가 결혼 반지를 뺐다./사진제공=MBC에브리원·KBS Joy

32기 영수가 갈등 끝에 결혼 반지를 뺐다.지난 23일 방송된 MBC에브리원·KBS Joy '계약결혼' 9회는 양사 합산 전국 시청률 2.1%을 기록했다.이날 방송에서 첫 번째 계약부부 강정환('나는 솔로' 16기 상철)과 정유진(28기 영숙)은 시애틀 여행 중 일정 진행 방식을 두고 부딪혔다. 파이크 플레이스 마켓을 둘러보던 중 유진은 유명 카페와 맛집을 자세히 구경하고 싶어 했으나, 정환은 대기 줄이 긴 곳을 피해 더 많은 장소를 보여주려 서둘러 이동했다. 유진이 아쉬움을 표하며 질문을 이어가자 정환은 "내가 보여주는 대로 좀 따르고 그렇게도 해야 돼요"라고 말했다. 유진은 "오빠 계획이 자꾸 변경되니까 물어볼 수 있잖아"라고 맞섰다.이후 인터뷰에서 정환은 "혼자 사는 게 익숙해졌나 보다. 피로감이 확 든다"고 말했고, 유진은 "더 사랑받을 자격이 있는데 여기 있으면 안 되는 건가"라며 속상한 마음을 내비쳤다.두 번째 계약부부 최정현(32기 영수)과 정민현('나솔사계' 국화)은 저녁 식사 중 골프 이야기로 갈등을 빚었다. 정현이 업무상 한 달에 8번 필드에 나간 적이 있다고 하자, 민현은 "혼자 사는 게 낫지 결혼은 왜 하고 싶어. 육아는 누가 하고"라며 불만을 표했다. 이어 정현이 결혼 상대로서 자신을 어떻게 생각하는지 묻자 민현은 "매력은 있지만 내 남편으로는 좀 그렇지 않나"라며 "앞으로 만날 사람은 오빠가 아닐 수도 있겠다는 생각이 오늘 들었다"고 말했다. 충격을 받은 정현은 계약서를 다시 꺼내 본 뒤 결혼반지까지 뺐다.민현은 제작진과의 인터뷰에서 과거 결혼생활 내내 집에 혼자 남겨져 외롭고 비참했던 상처가 떠올랐다고 털어놨다. 활발한 외부 활동을 하는 정현을 보며 불안감을 느꼈다는 설명이다. 속사정을 모르는 정현이 "어떤 사람을 좋아하냐"고 다시 묻자 민현은 "정상적인 사람을 좋아한다"고 답해 두 사람의 감정의 골이 깊어졌다.방송 말미 공개된 10회 예고편에서는 정현이 민현의 마음을 돌리기 위해 노력하는 모습이 담겼다. 반대로 정환과 유진은 갈등이 더욱 커졌다. 정환이 "조용히 얘기해. 말 예쁘게 웃으면서 얘기해"라고 하자 유진은 "웃음이 안 나와"라고 반발했다. 결국 제작진이 중재에 나선 뒤 유진이 제작진에게 따로 대화를 요청해 긴장감을 높였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr