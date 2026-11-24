신민아와 이봉련이 '재혼황후'에서 호흡을 맞췄다. / 사진='재혼황후' 캡처

신민아와 이봉련이 '재혼황후'에서 호흡을 맞췄다. / 사진='재혼황후' 캡처

남편의 배신에도 황후로서의 기품을 잃지 않았던 신민아에게 든든한 조력자가 있었다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 신민아와 이봉련이 각별한 연기 호흡을 보여주고 있다.종영을 하루 앞둔 '재혼 황후'에서 황후 나비에(신민아 분)와 시녀장 엘리자(이봉련 분)의 관계가 주목받고 있다.나비에는 남편 소비에슈(주지훈 분)의 배신과 황실을 둘러싼 갈등 속에서도 황후로서의 책무를 다해왔다. 누구에게도 쉽게 속마음을 털어놓지 않는 나비에지만 오랜 시간 함께한 엘리자 앞에서만큼은 솔직한 감정을 내비쳤다. 엘리자 역시 나비에의 작은 감정 변화까지 살피며 묵묵히 그의 곁을 지켰다.엘리자는 나비에를 두고 별궁을 떠나려는 소비에슈를 붙잡으려 애원하기도 했다. 나비에의 오빠 코샤르(하도권 분)가 돌아왔을 때는 오랜만에 웃음을 되찾은 나비에를 보며 자신의 일처럼 기뻐했다.라스타(이세영 분)의 돌발 행동에도 엘리자는 침착함을 잃지 않았다. 감정이 앞선 시녀들을 다독이는 한편 서궁의 체통을 지키기 위해 단호한 태도를 유지했다. 나비에 역시 이러한 엘리자를 믿고 의지했다.두 배우의 안정적인 연기 호흡은 황후와 시녀장이라는 신분을 넘어 오랜 시간 쌓아온 두 인물의 유대감에 설득력을 더했다. 신민아는 황후의 위엄을 유지하면서도 엘리자 앞에서는 인간적인 면모를 섬세하게 표현했다. 이봉련 역시 절제된 감정 연기로 나비에를 향한 엘리자의 애정과 충심을 그려냈다.한편 '재혼 황후'는 오는 25일 디즈니+를 통해 마지막 두 에피소드를 공개한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr