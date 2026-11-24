전 농구선수 우지원의 딸 우서윤은 지난 8월 제70회 미스코리아 진(眞)에 당선됐다. / 사진=KBS 1TV '아침마당' 방송 화면 캡처

전 농구선수 우지원의 딸 우서윤이 남다른 다리 길이를 자랑했다. 우서윤은 '2026 미스코리아 진'에 오른 바 있다.24일 방송된 KBS 1TV '아침마당'은 '소문난 님과 함께' 코너로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 가수 이예지, 성리, 홍지윤이 무대를 선보인 데 이어 우지원과 우서윤 부녀가 출연했다.우서윤은 숏팬츠를 입고 등장해 늘씬한 각선미를 드러냈다. 아버지 우지원을 닮은 긴 다리와 남다른 비율, 당당한 워킹으로 눈길을 끌었다.두 사람은 방송에서 평소 부녀 관계에 대해서도 이야기했다. 우지원은 "오늘 아침에도 딸의 차가운 손을 잡아 따뜻하게 해줬다"며 애정을 표현했다. 이어 "예전보다는 못 하지만 종종 볼에 뽀뽀도 해준다. 아직까지 볼에 뽀뽀를 받는다"고 자랑했다.이에 우서윤은 "뽀뽀라기보다 입술을 볼에 갖다 대는 정도다"고 설명했다. 그러자 우지원은 "그럼 여기서 받아봐도 되냐"며 부탁했고, 우서윤은 아버지의 볼에 뽀뽀했다. 뽀뽀를 받은 우지원은 환하게 웃으며 기뻐했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr