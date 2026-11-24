더치드 윤민 / 사진=엠피엠지뮤직

밴드 터치드(TOUCHED)의 윤민이 컨디션 난조로 입원하며 잠시 활동을 중단한다.소속사 엠피엠지뮤직은 지난 23일 공식 SNS를 통해 "터치드 멤버 윤민은 최근 컨디션 난조로 병원에서 검사를 진행했고, 의료진의 소견에 따라 긴급으로 입원 치료가 필요하다는 진단을 받았다"라고 밝혔다.이에 따라 터치드는 24일 예정된 EBS '스페이스 공감' 녹화와 오는 27일 KBS Cool FM '가비의 슈퍼라디오' 출연을 취소했다. 소속사는 프로그램 제작진과 논의한 끝에 윤민의 건강과 회복을 우선해 이같이 결정했다고 설명했다.이어 "윤민의 치료와 회복에 전념할 수 있도록 필요한 지원을 다하겠다"라며 향후 일정에 변동이 생기면 별도로 안내하겠다고 전했다.윤민은 지난달에도 건강 문제로 예정된 일정을 예정대로 소화하지 못한 바 있다. 그는 지난 10월 20일 서울 마포구 엠피엠지뮤직 사옥에서 열린 터치드의 첫 정규앨범 '극야' 발매 기념 인터뷰에 약 1시간 늦게 참석했다.당시 소속사 측은 앨범 발매와 페스티벌 출연 등 한 달여간 이어진 일정으로 윤민의 몸 상태가 좋지 않았다고 설명했다. 윤민 역시 전날 스케줄을 마친 뒤 몸살 기운이 있어 약을 먹고 잠들었으며, 약기운에 알람을 듣지 못했다고 밝혔다. 이후 예정됐던 인터뷰 일정도 지연됐고, 윤민은 인터뷰에 앞서 취재진에게 사과했다.터치드는 윤민(보컬·기타), 김승빈(드럼), 존비킴(베이스), 채도현(키보드)으로 구성된 4인조 혼성 밴드다. 2021년 1월 싱글 '새벽별'로 데뷔했다. 터치드는 2022년 Mnet 밴드 서바이벌 프로그램 '그레이트 서울 인베이전'에서 최종 우승하며 이름을 알렸다. 대표곡으로는 '하이라이트' 등이 있다. 윤민은 2024년 MBC '복면가왕'에서 9연승을 기록하기도 했다.터치드는 지난 10월 15일 데뷔 첫 정규앨범 '극야'를 발매했다. 앨범에는 더블 타이틀곡 'Fallen Angel'과 '이 별'을 비롯해 총 12곡이 수록됐다. 터치드는 내년 1월 23일과 24일 서울 고려대학교 화정체육관에서 단독 콘서트 'HIGHLIGHT V'를 개최할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr