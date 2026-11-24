앰퍼샌드원 /사진=FNC엔터테인먼트

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규앨범으로 자체 최고 초동 판매량을 기록했다.24일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 앰퍼샌드원이 지난 17일 발매한 정규 1집 'PATHFINDER'(패스파인더)는 발매 첫 일주일 동안 18만1698장 판매됐다. 이는 앰퍼샌드원의 역대 앨범 가운데 가장 높은 초동 판매량이다.'PATHFINDER'는 낮은 자세에서 출발해 높은 곳을 향해 나아가는 앰퍼샌드원의 성장 과정을 주제로 한 앨범이다. 목표를 향해 나아가는 과정에서 자신들만의 길을 찾고 개척한다는 의미를 담았다. 데뷔 3년 만에 발표한 첫 정규앨범으로, 멤버들이 직접 곡 작업에 참여해 음악적 색깔을 표현했다.타이틀곡 'King's Way'(킹스 웨이)는 앨범의 주제를 담은 힙합 댄스곡이다. 퍼포먼스는 아서왕과 엑스칼리버의 전설에서 착안해 구성했다. 왕의 탄생과 시련, 자신만의 길을 선택하는 과정을 안무로 표현했다.무대에는 다수의 댄서가 참여하는 메가크루 퍼포먼스를 도입했다. 앰퍼샌드원은 대규모 군무와 대형 변화를 활용해 곡의 이야기를 전달한다.뮤직비디오도 유튜브 차트에 진입했다. 'King's Way' 뮤직비디오는 지난 22일 기준 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 한국 차트에서 10위를 기록했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr