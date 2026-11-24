차은우를 닮은 외모로 화제를 모은 '광명 붕은우' 이재진 씨의 이력이 알려졌다. / 사진=SNS 갈무리

차은우를 닮은 외모로 화제를 모은 '광명 붕은우' 이재진 씨의 이력이 알려졌다. / 사진=SNS 갈무리

차은우를 닮은 외모로 화제를 모은 '광명 붕은우' 이재진 씨의 이력이 알려졌다. 명문대 연극영화과에 재학 중인 그는 아버지가 변호사임에도 부모의 반대를 무릅쓰고 붕어빵 장사를 시작한 것으로 전해졌다.지난 23일 방송된 SBS 예능 프로그램 '생활의 달인'에서는 경기 광명시 철산동에서 붕어빵 노점을 운영하는 이재진 씨의 일상이 소개됐다. 이 씨는 최근 SNS에서 차은우를 닮은 외모로 주목받으며 '광명 차은우', '붕은우'라는 별명을 얻은 인물이다. 그가 운영하는 붕어빵 가게는 편의점 앞에 자리한 간판 없는 노점이지만, 손님들이 몰리면서 구매까지 2시간 이상 기다리는 상황도 벌어지고 있다.외모로 먼저 관심을 끌었지만, 붕어빵을 만드는 솜씨도 입소문을 탔다. 겉은 바삭하게 굽고 속에는 머리부터 꼬리까지 팥을 채우는 것이 특징이다. 이 씨는 서울 3대 붕어빵 가게로 알려진 효창공원 인근 매장에서 제조 기술을 익힌 뒤 직접 노점을 차렸다. 붕어빵 장사를 시작한 지는 약 2년이 됐다.이 씨의 학력과 집안 배경이 알려지면서 이슈가 커졌다. 현재 명문대 연극영화과에 재학 중인 그는 변호사인 아버지의 반대에도 붕어빵 장사를 선택한 것으로 전해졌다. 아들이 안정적인 진로를 택하길 바랐던 아버지는 장사를 만류했고, 어머니 역시 그의 결정을 걱정했다고 한다. 그러나 이 씨는 스스로 돈을 벌고 경험을 쌓겠다는 뜻을 굽히지 않았다. 직접 몸을 움직여 일하며 얻는 성취감과 노동의 가치를 중요하게 생각해 노점을 운영하기 시작했다는 설명이다.앞서 이 씨는 붕어빵을 판매하는 모습이 SNS와 온라인 커뮤니티에 확산하면서 유명세를 탔다. 차은우와 닮았다는 반응이 이어지자 광명에서 붕어빵을 파는 차은우라는 의미의 '광명 붕은우'라는 별명까지 붙었다.이후 그는 SNS 플랫폼 스레드(Threads)에 계정을 개설하고 누리꾼들과 소통하기 시작했다. 계정 개설 초기 게시물은 하루 만에 조회수 120만 회를 넘겼으며, 이틀 만에는 200만 회를 돌파한 것으로 알려졌다. 팔로워 역시 3500명 이상으로 늘어났다.화제가 된 이후 노점에는 붕어빵을 구매하거나 이 씨를 직접 보기 위한 손님들이 몰렸다. 대기 시간이 1~2시간을 넘기는 일이 잦아지면서 영업에도 부담이 생겼다. 결국 지난 18일에는 장사를 일시 중단했다가 이튿날인 19일부터 팥과 슈크림 붕어빵을 중심으로 판매를 재개했다.방송 출연 제안도 받은 것으로 전해졌다. 이 씨는 앞서 트로트 오디션 프로그램에서 출연 제의를 받았다는 이야기에 "제의만 들어왔다. 붕어빵 구워야지 노래는 언제 부르겠느냐"고 답했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr