수지가 '현혹'에서 뱀파이어로 변신했다. / 사진제공=디즈니+

'현혹' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'현혹' 모션 포스터가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ '현혹'이 내년 1월 6일로 공개일을 확정했다. 수지가 푸른 눈과 날카로운 송곳니를 지닌 뱀파이어로 변신, 김선호와 호흡을 맞춘다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹'(감독 한재림)이 2027년 1월 6일 공개를 확정하고 수지가 연기하는 송정화의 모습을 담은 포스터와 모션 포스터를 공개했다.'현혹'은 1935년 경성을 배경으로 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 의혹과 소문에 휩싸인 여인 송정화(수지 분)의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호(김선호 분)가 그녀의 비밀에 다가가면서 벌어지는 뱀파이어 미스터리다. 평점 9.97점, 글로벌 누적 조회수 7700만 회(2026년 6월 기준)를 기록한 동명의 웹툰이 원작이다.공개된 포스터에서 수지는 그간 보여준 청순한 이미지와는 사뭇 다른 모습이다. 아름답고 미스터리한 여인 송정화로 변신한 수지의 모습이 담겼다. 창백한 피부와 푸른 눈동자, 피가 번진 입술 사이로 드러난 날카로운 송곳니가 서늘한 분위기를 자아낸다. 등에 새겨진 홍매화도 눈길을 끈다.포스터 속 매화는 송정화의 정체성을 보여주는 주요 요소다. 원작 속 인물이 실사 시리즈에서 어떻게 구현될지 관심을 모은다. "절대 현혹되지 말 것"이라는 문구는 수많은 의혹과 소문에 둘러싸인 송정화가 어떤 비밀을 감추고 있을지 궁금증을 높인다.함께 공개된 모션 포스터에서는 송정화의 초자연적인 면모가 더욱 두드러진다. 눈을 내리깐 채 옆모습을 드러내던 수지는 서서히 고개를 돌려 정면을 응시한다. 흩날리는 꽃송이가 송정화의 어깨에 닿자 등 위로 홍매화가 피어난다. 누군가를 응시하는 수지의 눈빛에서는 우아하면서도 위태로운 분위기가 느껴진다. 불멸의 아름다움을 지닌 뱀파이어 송정화의 신비로운 면모를 엿볼 수 있다.한재림 감독이 연출한 '현혹'은 수지와 김선호의 만남으로도 주목 받고 있다. 미스터리한 여인으로 변신한 수지와 그녀의 비밀에 다가가는 김선호가 보여줄 호흡에도 관심이 쏠린다.'현혹'은 오는 2027년 1월 6일 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr