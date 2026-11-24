김유정이 '100일의 거짓말'에서 활약 중이다. / 사진제공=어썸이엔티

김유정이 '100일의 거짓말'에서 활약 중이다. / 사진제공=어썸이엔티

배우 김유정이 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'을 통해 데뷔 24년 차 배우의 내공을 보여주고 있다.김유정은 '100일의 거짓말'에서 소매치기 출신 밀정 이가경 역을 맡았다. 타인을 쉽게 믿지 못했던 이가경이 점차 마음을 열고 동료들과 위험을 나누기까지의 변화를 설득력 있게 그려내며 호평받고 있다.특히 김유정은 상대 인물에 따라 시선과 말투에 차이를 두며 관계의 변화를 표현했다. 유소란(김현주 분) 앞에서는 한층 편안해진 말투로 신뢰를 표현했으며 김태웅(박진영 분)에게는 깊은 시선으로 상대의 아픔을 헤아리는 마음을 전했다. 이노마(홍사빈 분)와 방꽃님(김라희 분) 앞에서는 부드러운 표정과 다정한 말투로 오랜 유대감을 표현했다.유필립(이무생 분)을 비롯한 동료들과 함께하는 장면에서는 상대 배우들의 감정을 세심하게 받아내면서도 극의 중심을 잡았다. 불안한 상황에서도 단호한 어조와 눈빛으로 동료들과 위험을 감수하기로 한 이가경의 결단을 표현하며 몰입감을 높였다.김유정의 존재감은 촬영장에서도 빛났다. 공개된 메이킹 영상에서 김유정은 배우와 스태프들에게 스스럼없이 다가가며 화기애애한 분위기를 조성했다. 동료들과 농담을 주고받다가도 촬영이 시작되면 곧바로 캐릭터에 몰입하는 모습을 보였다.자신의 캐릭터를 소화하는 데 그치지 않고 상대 배우와의 호흡까지 세심하게 챙기는 김유정의 모습은 오랜 연기 경력을 실감케 했다. 안정적인 연기력과 현장을 이끄는 역량을 두루 갖춘 김유정이 주연 배우로서 입지를 더욱 공고히 하는 모양새다.'100일의 거짓말'은 종영까지 단 2회만을 남겨두고 있으며 오는 28일과 29일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr