'미스터트롯4' 안정환이 역대 최고 시청률을 자신했다./사진제공=TV조선

'미스터트롯4' 안정환이 역대 최고 시청률을 자신했다./사진제공=TV조선

TV CHOSUN '미스터트롯4'에 새롭게 합류한 마스터 안정환, 황신혜, 김호영, 최유정이 첫 녹화 소감과 예상 시청률을 전했다.오는 12월 17일 첫 방송되는 '미스터트롯4'는 새로운 트롯 스타를 발굴하는 오디션 프로그램이다. 앞서 '미스터트롯' 시리즈는 2020년 방송된 시즌1이 닐슨코리아 기준 최고 시청률 35.7%를 기록하며 큰 인기를 끌었으나, 2022년 시즌2는 최고 24.0%, 지난해 방송된 시즌3는 최고 19.1%로 하락세를 보였다.시청률 반등이 과제로 떠오른 가운데, 이번 시즌 마스터석에 처음 앉은 안정환은 첫 녹화 후 높은 기대감을 내비쳤다. 안정환은 "트로트에 관심이 있긴 했지만 이번 '미스터트롯4'에 참여하면서 더 많은 관심을 갖게 됐고 트로트의 매력에 빠졌다"고 밝혔다. 가장 기억에 남는 부서로는 대디부를 꼽았으며, 예상 시청률을 묻는 말에는 망설임 없이 "역대 최고 시청률이 나올 것 같다"고 말했다.황신혜는 "원래 즐겨보던 프로그램이라 꼭 참여하고 싶었고, 현장을 직접 눈과 귀로 담으니 너무 좋았다"고 전했다. 직장부를 가장 인상 깊은 부서로 꼽은 그는 "마음속에 원픽이 있지만 아직은 비밀"이라고 덧붙였다.김호영은 "정말 심사하기 어려웠다. 실력자들이 너무 많았기 때문"이라며 "그만큼 귀호강을 했다"고 녹화 현장의 분위기를 전했다. 대디부 참가자의 무대를 언급한 김호영은 예상 시청률로 30%를 제시하며 "30%가 나오면 안정환 마스터를 일으켜 세워 춤추게 하겠다"고 공약을 걸었다.최유정은 "다른 분야에서 활동하다 보니 트로트에 대해 잘 알지 못했는데, 이번 기회를 통해 트로트만의 매력을 새롭게 느낄 수 있었다"며 "참가자들의 뛰어난 실력과 진심이 담긴 무대들을 보고 큰 감동을 받았다"고 밝혔다. 직장부를 기억에 남는 부서로 꼽은 그는 예상 시청률 28%를 내걸며 달성 시 직접 트로트 무대에 도전하겠다고 전했다.'미스터트롯4'는 오는 12월 17일 목요일 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr