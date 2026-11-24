'재혼 황후'의 주연 배우들이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

신민아가 '재혼 황후'에서 나비에를 연기했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'재혼 황후'가 공개 직후 SNS에서 다양한 반응을 얻었다. / 사진='재혼 황후' 영상 캡처

국내 이용자가 감소하던 디즈니+가 오리지널 시리즈 '재혼 황후'로 함박웃음을 지었다. 국내외 시청 순위에서 정상을 차지한 데 이어 작품을 보기 위해 디즈니+를 새로 구독했다는 반응도 나오고 있다. 디즈니+가 '재혼 황후'로 높아진 관심을 지속적인 플랫폼 이용으로 연결할 수 있을지도 관건이다.지난 3일 공개된 '재혼 황후'는 하루 만에 디즈니+ 국내 차트 1위를 기록했다. 키노라이츠와 왓챠피디아에서도 각각 1위에 올랐으며, 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 기준 공개 첫 주 TV·OTT 드라마 화제성에서도 점유율 21.16%로 정상을 차지했다.흥행세는 국내를 넘어 해외에서도 이어졌다. 디즈니+에 따르면 '재혼 황후'는 공개 첫 3일간의 시청 성적을 기준으로 디즈니+와 훌루의 역대 현지 제작 오리지널 작품 가운데 글로벌 최다 시청 기록을 세웠다. 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 지난 20일 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 올랐으며, 21일까지 정상을 유지했다. 당시 45개국에서 1위를 기록했고 전 세계 74개국 TOP10에 진입했다.국내외 흥행과 함께 디즈니+ 구독에 대한 관심도 나타나고 있다. 각종 온라인 커뮤니티에서는 '재혼 황후'를 보기 위해 디즈니+를 새로 결제했거나 결제를 고민 중이라는 반응이 나왔다. 한 누리꾼은 작품을 보기 위해 디즈니+를 결제했다가 다른 콘텐츠까지 시청하기 시작했다고 밝혔다. 특정 작품을 계기로 플랫폼을 찾은 이용자가 다른 콘텐츠에도 관심을 갖게 된 사례다.원작 웹툰을 찾는 사람도 늘었다. 네이버웹툰에 따르면 드라마 공개 후 2주간 원작 웹툰의 글로벌 조회수는 티저 공개 전 2주간과 비교해 약 35배 증가했다. 한국어 서비스 조회수는 54배 늘었다. 드라마의 인기가 원작에 대한 관심으로 이어지며 콘텐츠의 화제성을 넓힌 셈이다.'재혼 황후'가 공개 직후부터 호평만 받은 것은 아니다. 배우와 캐릭터의 싱크로율, 어색한 배경과 소품 등을 두고 엇갈린 평가가 나왔다. 특히 이종석과 주지훈의 칼싸움 장면, 신민아가 열기구에서 소리를 지르는 장면 등은 온라인에서 재가공되며 화제를 모았다.일부 장면의 어색함을 지적하는 반응도 있었지만, 이를 유머로 소비하는 시청자들도 등장했다. 작품에 대한 호불호와 별개로 특정 장면을 공유하고 후기를 나누는 과정 자체가 또 다른 즐길 거리로 이어진 것이다. 일부 시청자들 사이에서는 원작의 방대한 이야기를 더 보고 싶다며 시즌2 제작을 바라는 목소리도 나오고 있다.이러한 흥행은 디즈니+에 더욱 반가운 성과다. 모바일 데이터 분석 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 디즈니+의 국내 월간활성이용자수(MAU)는 지난 8월 401만1263명에서 10월 324만5340명으로 약 76만6000명 감소했다. MAU는 한 달 동안 앱을 이용한 사람의 수를 추정한 지표로, 유료 구독자 수와는 구분된다.디즈니+는 올해 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2', '메이드 인 코리아 시즌2' 등 인기 오리지널 시리즈의 후속작을 연이어 선보였다. 개별 작품의 흥행에도 10월까지 국내 모바일 앱 이용자 감소세가 이어졌던 만큼, '재혼 황후'가 새로운 오리지널 작품으로 국내외에서 성과를 거뒀다는 점은 의미가 있다. 한국 드라마에서 상대적으로 시도가 드물었던 서양풍 판타지 로맨스를 실사화해 시청자의 관심을 끌었다는 점에서도 주목할 만하다.이제 관심은 '재혼 황후'의 인기가 실제 이용자 증가로 이어질지에 쏠린다. 작품을 보기 위해 디즈니+를 구독했다는 온라인 반응이 있지만, 실제 신규 가입자 규모나 이용자 반등 여부는 아직 확인되지 않았다. 앞서 집계된 8~10월 MAU는 작품 공개 이전의 수치인 만큼, '재혼 황후'의 효과는 11월 이후 이용 지표를 통해 살펴봐야 한다.오는 25일에는 '재혼 황후'의 마지막 9·10회가 공개된다. 전편 공개 이후 그동안 작품을 보지 않았던 시청자들의 정주행 수요도 기대할 수 있다. 반면 작품이 끝난 뒤에도 이용자들이 구독을 유지하도록 할 후속 콘텐츠를 확보하는 것은 남은 과제다.국내 이용자가 감소하던 디즈니+에 '재혼 황후'는 반등을 기대하게 하는 흥행작으로 떠올랐다. 국내외 시청 순위와 화제성에서 성과를 확인한 만큼, 이제는 이러한 관심을 플랫폼의 지속적인 이용으로 연결할 수 있을지가 중요하다. '재혼 황후'가 일시적인 흥행을 넘어 디즈니+의 국내 이용자 회복까지 이끌 수 있을지 주목된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr