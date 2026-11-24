브래드 피트가 독감으로 시사회에 불참했다. / 사진=텐아시아DB

할리우드 배우 브래드 피트(62)가 독감으로 신작 영화 시사회에 돌연 불참한 가운데 그의 건강 상태에 관심이 쏠리고 있다.23일(현지시간) 영국 매체 인디펜던트에 따르면 브래드 피트는 이날 영국 런던에서 열린 넷플릭스 영화 '클리프 부스의 기상천외한 모험' 시사회에 불참했다.주최 측은 "브래드 피트가 독감에 걸려 여행을 자제하라는 의료진의 권고를 받았다. 이에 따라 시사회에 참석할 수 없게 됐다"고 밝혔다.당초 브래드 피트는 데이비드 핀처 감독과 배우 엘리자베스 데비키 등과 함께 시사회에 참석할 예정이었다. 그러나 건강상의 이유로 일정을 취소하면서 감독과 다른 출연진만 레드카펫에 올랐다.한편 '클리프 부스의 기상천외한 모험'은 쿠엔틴 타란티노 감독의 영화 '원스 어폰 어 타임… 인 할리우드'의 속편이다. 브래드 피트는 전작에서 스턴트맨 클리프 부스 역을 맡아 2020년 아카데미 남우조연상을 받았다.'클리프 부스의 기상천외한 모험'은 오는 25일부터 전 세계 아이맥스 극장에서 2주간 독점 상영되며 다음 달 23일 넷플릭스를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr