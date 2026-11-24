그룹 캣츠아이 / 사진 제공=하이브-게펜레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 아시아·오세아니아 투어 일부 도시의 공연 티켓이 매진되면서 다섯 차례 공연을 추가했다.24일 소속사 하이브-게펜레코드에 따르면 캣츠아이는 내년 1월부터 3월까지 진행하는 'THE WILDWORLD TOUR'(더 와일드월드 투어)의 아시아·오세아니아 공연을 기존 11회에서 16회로 늘렸다.추가 공연은 필리핀 마닐라(1월 30일), 호주 멜버른(2월 23일·25일), 시드니(3월 1일), 뉴질랜드 오클랜드(3월 6일)에서 열린다. 소속사 측은 해당 도시에서 예정됐던 공연의 티켓이 모두 매진돼 추가 일정을 편성했다고 설명했다.캣츠아이는 앞서 유럽과 북미 투어에서도 공연 횟수를 늘린 바 있다. 당초 예정된 공연 티켓이 예매 시작 48시간 만에 매진되면서 런던, 벨몬트 파크, 로스앤젤레스, 멕시코시티에서 각각 한 차례씩 공연을 추가했다. 이에 유럽·북미 투어는 10개국 27개 도시, 총 31회 규모로 확대됐다.올해 캣츠아이는 단독 공연 외에도 미국 코첼라, 거버너스 볼, 힌터랜드 뮤직 페스티벌 등 주요 음악 축제에 출연했다. 미국 NBC '새터데이 나이트 라이브'(SNL)와 '2026 빅토리아 시크릿 패션쇼'에서도 무대를 선보였다.지난 8월 발매한 세 번째 EP 'WILD'(와일드)는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 1위로 진입한 뒤 13주 연속 차트에 머물고 있다. 수록곡 'Animal'(애니멀)은 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 최고 24위를 기록했으며 15주째 차트인 중이다.한편 캣츠아이는 내년 1월 인도에서 열리는 '롤라팔루자 인디아 2027'과 8월 헝가리에서 개최되는 '시게트 페스티벌'에 헤드라이너로 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr