그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

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그룹 엔하이픈이 사랑을 노래하는 방식이 달라졌다. 그동안 금기와 욕망이 뒤얽힌 농밀한 사랑을 그려왔다면, 이번에는 풋풋한 설렘과 다정함을 앞세웠다. 한 번에 귀를 사로잡는 곡은 없지만, 세 곡을 이어 들으면 따뜻하고 로맨틱한 분위기가 자연스럽게 이어진다.엔하이픈은 지난 20일 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)를 발매했다. 지난 1월 'THE SIN : VANISH'(더 신 : 배니시), 8월 'THE SIN : BLISS'(더 신 : 블리스)로 이어진 시리즈를 마무리하는 작품이다. 뱀파이어가 아닌 평범한 인간으로 살아가는 평행 세계를 배경으로, 어떤 세계에서도 변하지 않는 사랑을 이야기한다. 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유)를 비롯해 'Don't Stop'(돈트 스톱), 'ILY Season'(아이엘와이 시즌) 등 총 3곡이 수록됐다.엔하이픈의 음악에서 사랑은 줄곧 중요한 주제였다. 'Bite Me'(바이트 미)에서는 운명적인 상대를 향한 강렬한 끌림을, 'Sweet Venom'(스위트 베놈)에서는 달콤하지만 위험한 사랑을 노래했다. 'Bad Desire'(배드 디자이어) 역시 욕망과 갈망이 뒤섞인 감정을 전면에 내세웠다. 이들 곡에서 사랑은 단순한 설렘보다는 거부하기 어려운 충동에 가까웠다.이번 앨범에서도 상대를 향한 끌림은 여전하다. 다만 이전처럼 위험하거나 무겁게 다가오지 않는다. 뱀파이어의 운명적인 사랑에서 평범한 인간의 로맨스로 배경이 바뀌면서 음악에서도 긴장감이 옅어졌다. 사랑의 감정이 약해졌다기보다 이를 풀어내는 방식이 달라진 셈이다.타이틀곡 'I Want You'는 이러한 변화를 가장 잘 보여준다. 2000년대 팝 R&B를 기반으로 한 곡으로, 따뜻한 신시사이저와 멤버들의 보컬이 중심을 이룬다. 강한 비트나 극적인 전환으로 후렴을 강조하기보다 목소리를 차곡차곡 쌓아가며 분위기를 끌어올린다. 프리코러스에서 서서히 고조된 감정은 후렴으로 매끄럽게 이어지고, 반복되는 'I want you, you, you' 위로 여러 목소리가 겹쳐지면서 몽환적인 느낌을 더한다.특히 'I Want You'는 평범한 인간의 사랑을 노래하면서도 엔하이픈 특유의 운명적인 관계를 놓지 않는다. 몇 번을 깨어나도 상대를 알아보고 여섯 번째 감각으로 그를 찾아낸다는 가사는 이를 잘 보여준다. 뱀파이어라는 설정은 사라졌지만, 차원과 시간을 넘어 이어지는 사랑은 여전하다. 기존 세계관과의 연결고리를 유지하면서 감정의 표현만 한결 담백해졌다.곡의 매력은 이러한 절제에 있다. 후렴이 폭발적으로 터지거나 예상 밖의 전개가 등장하지는 않지만, 멤버들의 목소리가 자연스럽게 어우러져 편안하게 들린다. 반면 멜로디의 변화가 크지 않아 곡이 끝난 뒤 선명하게 떠오르는 구간은 적다. 듣는 동안에는 달콤한 분위기에 빠져들지만, 강한 여운을 남기지는 못한다.두 번째 트랙 'Don't Stop'은 앞선 곡보다 리듬감이 뚜렷하다. 부드러운 R&B 사운드를 바탕으로 비트에 힘을 실었고, 반복되는 'Don't stop'이라는 구절이 곡에 추진력을 더한다. 'I Want You'가 상대를 알아보고 끌리는 순간을 표현했다면, 이 곡에서는 그 마음을 멈추지 않고 이어가려는 적극적인 태도가 드러난다. 세 곡 가운데 가장 뚜렷한 리듬의 변화를 보여주면서도 앨범 전체의 분위기와 잘 어우러진다.마지막 곡 'ILY Season'은 팬덤 엔진(ENGENE)을 향한 애정을 담은 팬송이다. 멤버 전원이 작사에 참여하고 각자 자신이 쓴 부분을 직접 불렀다. 계절이 바뀌어도 함께하겠다는 약속을 따뜻한 신스팝 사운드에 담았다. 앞선 두 곡이 연인을 향한 감정을 표현했다면, 마지막에는 팬들을 향한 변함없는 애정으로 이야기를 마무리한다. 팬송이라는 의미를 떠나서도 편안하게 감상할 수 있는 곡이다.세 곡을 연달아 들으면 이번 앨범이 추구하는 방향이 더욱 분명해진다. 'I Want You'의 몽환적인 설렘에서 'Don't Stop'의 리듬감 있는 전개를 거쳐 'ILY Season'의 따뜻한 마무리로 이어지는 흐름이 자연스럽다. 각 곡이 표현하는 감정은 조금씩 다르지만, 음악적으로는 비슷한 결을 유지한다. 개별 곡의 존재감보다 앨범 전체의 분위기가 더 인상적인 이유다.물론 엔하이픈이 이러한 음악을 처음 선보이는 것은 아니다. 'Polaroid Love'(폴라로이드 러브), 'XO (Only If You Say Yes)'(엑스오), 'Orange Flower'(오렌지 플라워) 등에서도 밝고 로맨틱한 감성을 보여줬다. 따라서 이번 작품을 완전히 새로운 변신으로 보기는 어렵다. 그동안 강렬한 음악과 함께 선보였던 부드러운 면모를 이번에는 앨범 전반에 내세웠다는 점에서 차이가 있다.다만 세 곡이 비슷한 분위기를 공유하다 보니 각각의 개성이 뚜렷하게 드러나지는 않는다. 'Don't Stop'이 리듬의 변화를 주지만 전체적인 흐름을 크게 바꾸지는 않는다. 듣는 동안에는 곡들이 자연스럽게 이어지는 점이 좋지만, 감상 이후 유독 다시 찾아 듣고 싶을 만큼 강하게 각인되는 곡은 부족하다. 앨범의 통일성이 장점인 동시에 아쉬움으로 남는 지점이다.'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 엔하이픈이 기존에 지녔던 로맨틱한 면모를 하나의 작품으로 묶어낸 싱글이다. 강렬한 사운드와 극적인 전개를 덜어낸 자리에서는 멤버들의 음색과 멜로디가 더욱 또렷하게 들린다. 세 곡 모두 편안하게 즐길 수 있지만, 듣고 난 뒤 오래 기억에 남는 순간은 많지 않다. 개별 곡의 강한 인상보다는 세 곡이 함께 만들어내는 분위기에서 매력을 찾을 수 있는 작품이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr