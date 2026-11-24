김정난이 아픈 반려묘를 언급했다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

김정난이 아픈 반려묘를 언급했다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

배우 김정난이 뇌종양이 발견된 14살 반려묘의 근황을 공개한 가운데 수술을 고민할 수밖에 없었던 사정을 털어놨다.지난 23일 김정난의 유튜브 채널에는 '20년차 집사 김정난 & 냥신 나응식 수의사도 놀란 시한부 냥이의 기적의 변화'라는 제목의 영상이 게재됐다.김정난은 14살이 된 본인의 반려묘 루카의 건강에 대한 고민을 털어놨다. 김정난은 최근 간종양 수술을 받았던 루카의 경과를 설명하며 "간은 다행히 예후가 좋은데 MRI를 찍어보니 뇌 쪽 뒤에 작은 종양이 하나 더 생겼다"며 "혈관과 가까워 위험성이 있다더라"고 말했다.수술을 둘러싼 현실적인 고민도 이어졌다. 김정난은 "수술했을 때 얻는 게 더 클지, 잃을 게 더 클지 따져보면 49대 51 정도"라며 "사실 지금은 수술을 포기한 상태"라고 털어놨다. 그는 "마취 후유증도 꽤 크더라"며 "14살인 아이에게 다시 마취하고 수술해 주는 게 쉽지 않을 것 같다"고 설명했다.김정난은 대안으로 방사선 치료도 고민했지만, 고양이에게 부담이 될 것 같아 하지 않기로 했다고 밝혔다. 그는 "방사선 치료를 15번 받아야 한다고 하더라"며 "그 마취 부담도 크고 수술 역시 위험성이 있는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "아이가 사는 날까지 곁에서 많이 사랑해 주고 맛있는 걸 주는 게 맞지 않을까 생각하고 있다"라고 담담히 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr