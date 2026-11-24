이관희, 유시은이 민폐 하객이라는 논란이 불거졌다./사진=SNS

유하정이 자신의 결혼식에서 민폐를 끼친 커플 하객을 언급했다./사진='돌돌하'

유시은이 유하정 결혼식 브이로그를 올렸다가 삭제했다./사진=유튜브 영상 캡처.

'솔로지옥3' 출신 윤하정이 자신의 결혼식에서 민폐를 끼친 커플 하객을 언급한 가운데, 같은 프로그램에 출연한 이관희·유시은 커플이 당사자로 지목되며 비난이 일고 있다.지난 23일 윤하정의 유튜브 채널 '돌돌하'에는 결혼식 후일담을 담은 영상이 공개됐다. 지난달 비연예인 연인과 결혼식을 올린 윤하정은 "당일에는 정신이 없어서 모든 일정이 끝난 뒤에야 알게 된 최악의 이야기"라며 "제 결혼식을 자기 결혼식 예행연습이라고 생각하고 온 커플이 있었다"고 밝혔다.윤하정은 "어떤 커플이 주례대 앞에 가서 혼인서약서를 들춰보고, 신랑 신부가 결혼하기도 전에 마치 본인들 결혼식인 것처럼 버진로드를 걸어 다니며 상황극을 했다"며 "가족들도 보고 '하정이가 하기도 전에 쟤네는 왜 저기 서 있지'라고 생각했고, 신랑도 멀리서 보고 놀랐다"고 전했다. 이어 "저는 몰랐는데 친구들이 다 봤고, 제가 기분 나쁠까 봐 결혼식이 끝난 뒤에 얘기해줬다"고 덧붙였다.영상 공개 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 해당 커플이 이관희와 유시은이라는 추측이 빠르게 확산했다. 앞서 유시은이 자신의 유튜브 채널에 올렸던 윤하정 결혼식 방문 브이로그 영상 속 장면이 윤하정의 설명과 겹쳤기 때문이다.해당 영상에는 식장에 일찍 도착한 이관희와 유시은이 결혼식 행진곡을 부르며 버진로드를 걸어 들어오고, 단상 앞에서 "신랑 인사"라고 외치며 인사를 하거나 춤을 추는 모습이 담겼다. 이 브이로그는 공개 당시에도 남의 결혼식에서 예의에 어긋난 행동을 했다는 지적과 함께 신부보다 먼저 결혼식 현장 영상을 올렸다는 비판을 받았다. 현재는 삭제된 상태다.윤하정과 이관희, 유시은은 2023년 12월 공개된 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3'에 함께 출연했다. 당시 방송에서 윤하정은 이관희에게 호감을 표했으나 최종 커플로 이어지지 않았고, 이관희와 유시은 역시 다른 출연자를 선택했다가 방송 이후 연인으로 발전해 지난 7월 열애를 공식 인정했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr