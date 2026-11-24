박윤호가 '대리수능'에서 주희동 역을 맡았다. / 사진제공=티빙

박윤호가 '대리수능'에서 주희동 역을 맡았다. / 사진제공=티빙

배우 박윤호가 '대리수능'에서 차강윤의 절친한 친구로 등장했다. 시험지 유출 사건을 계기로 차강윤과의 관계에도 변화가 생길 것으로 보인다.박윤호는 지난 23일 첫 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'에서 건태(차강윤 분)의 유일한 친구인 고등학생 주희동 역을 맡았다.극 중 희동은 건태가 다치자 곧바로 달려가 친구의 상태를 확인했다. 건태에게 일어난 일을 자신의 일처럼 걱정하는 모습에서는 친구를 향한 애정과 동경이 드러났다.시험지 유출 사건 이후 모습을 감췄던 재엽(배현성 분)이 학교로 돌아오면서 건태의 태도에도 변화가 생겼다. 희동은 평소와 달리 불안해하는 건태의 모습을 알아차렸다. 재엽의 등장으로 건태가 새로운 상황에 놓인 가운데 희동과 건태의 관계가 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.'대리수능'은 인생이 걸린 하루, 각기 다른 결핍과 욕망을 가진 인물들이 돌이킬 수 없는 범죄에 휘말리는 과정을 그린 범죄 스릴러다. 서로 다른 선택을 내린 세 인물이 극한의 상황에서 벌이는 심리전을 다룬다.앞서 박윤호는 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에서 제문제(류준열 분)의 동창 서유민 역을 맡아 극의 반전에 중요한 역할을 했다. 차기작인 '대리수능'으로 첫 주연을 맡은 그는 전작과 달리 친구를 따르고 동경하는 순수한 고등학생의 모습을 보여줬다.'대리수능'은 매주 월요일 오후 6시 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr