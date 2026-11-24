심진화와 김원효가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

개그맨 김원효가 아내 심진화와의 결혼식 비하인드를 공개했다. / 사진=비보티비 화면 캡처

개그맨 김원효가 아내 심진화와의 결혼식 비하인드를 공개했다. 앞서 트랜스젠더 바 방문실이 알려져 해명에 나섰던 그는 이번에는 영화관에서 결혼식을 올리게 된 과정과 신혼 시절 일화를 털어놨다.최근 공개된 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 KBS 22기 공채 개그맨 동기인 김원효, 양상국, 박영진이 출연했다. 세 사람은 과거 활동 당시의 일화부터 서로에 관한 이야기까지 나눴다.김원효는 심진화와 영화관에서 결혼식을 올리게 된 사연을 전했다. 그는 과거 심진화와 영화를 보러 갔다가 영등포 타임스퀘어의 대형 상영관을 보고 결혼식 장소를 정하게 됐다고 설명했다. 당시 심진화가 "여기서 결혼하면 되게 좋겠다"고 말하자 김원효는 별다른 반응을 보이지 않았지만, 이후 직접 대관을 알아봤다고. 그러나 영화관 측에 문의하려다 매표소로 전화를 거는 바람에 직원을 당황하게 했다는 후일담을 전했다.결혼식 당일 벌어진 일도 공개됐다. 양상국은 당시 '허닭' 사업을 시작했던 허경환이 김원효의 결혼식에 살아 있는 닭을 가져왔다고 폭로했다. 결혼식을 마친 김원효 부부가 신혼여행을 위해 호주로 떠난 뒤에도 닭이 영화관에 남아 있었던 것.김원효는 호주에 도착하자마자 영화관 측으로부터 여러 통의 부재중 전화를 받았다고 밝혔다. 당시 직원은 "지금 다 가고 CGV에 닭이 혼자 있거든요?"라며 난감한 상황을 전했다고. 김원효는 남겨진 닭을 식당 주방장에게 맡기는 방안까지 이야기했다고 회상했다.김원효는 심진화와의 신혼 시절 일화도 털어놨다. 그는 과거 부부관계 도중 강화유리가 파손되는 일이 있었으며, 이후 해당 부분을 대리석으로 교체했다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 앞서 김원효는 지난 22일 트랜스젠더 바를 방문한 사실이 알려지면서 관심을 모았다. 이에 그는 남고 후배들의 근황을 확인하기 위해 방문한 것이라고 해명했으며, 아내 심진화 역시 해당 사실을 알고 있었다고 전해졌다.세 사람은 동기들을 대상으로 이상형 월드컵을 진행하며 과거 인연을 떠올렸다. 박영진은 자신의 생일에 코로나19로 아팠을 당시 케이크를 사다 준 성현주를 선택했지만, 최종적으로는 박성광을 1위로 꼽으며 "내 생명의 은인이다"라고 말했다. 김원효는 박영진과 허경환, 이광섭 등을 선택하는 과정에서 과거 돈을 빌렸던 인연을 고려했다. 이에 양상국이 "돈으로 사람 관계를 판단하냐"고 지적하면서 이상형 월드컵은 이른바 '주거래 월드컵'으로 바뀌었다.성현주와 전화 연결도 진행됐다. 박영진이 장도연과 자신 중 누구를 선택할지 묻자 성현주는 망설임 없이 장도연을 골랐다. 예상과 다른 답변에 박영진은 곧바로 통화를 종료해 웃음을 안겼다.박영진은 과거 피트니스 대회에 참가했던 사진이 공개되자 "이 사진 그만 쓸 때 안 됐어요?"라며 난감해했다. 같은 사진이 여러 차례 등장하자 "나 조롱하려고 부른 거야? 가로 세로로 다 뽑았네"라고 항의하기도 했다. 이어 박영진은 연예인이라는 직업이 자신의 성격과 맞지 않는다고 느꼈던 순간들을 언급하면서도 앞으로 방송 활동을 이어가며 대중에게 잊히지 않고 싶다는 바람을 전했다.세 사람은 "이거 나갈 수 있겠지?", "안 나가면 (개인 소장하라고) 보내주실 거야"라고 농담을 주고받으며 대화를 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr