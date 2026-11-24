배우 김신록이 넷플릭스 시리즈 '푸른길'에서 미스터리한 사업가로 변신했다. / 사진=유튜브 채널 '넷플릭스 코리아' 영상 캡처

배우 김신록이 넷플릭스 시리즈 '푸른길'에서 강렬한 연기를 선보였다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김신록이 넷플릭스 시리즈 '푸른길'에서 강렬한 비주얼과 연기로 존재감을 입증했다.24일 넷플릭스에 따르면 '푸른길'은 공개 이후 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 유지하고 있다. 작품은 사지가 뒤틀린 시신과 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 살인사건을 추적하는 두 형사의 이야기를 그린다.극 중 김신록은 일본 파친코 업계에서 영향력을 행사하는 재일교포 출신 사업가 리윤옥 역을 맡았다. 리윤옥은 자신의 속내를 좀처럼 드러내지 않는 인물로, 사건을 둘러싼 의문을 더하는 역할을 한다.김신록은 첫 등장부터 팔을 뒤덮은 문신과 머리카락을 뒤로 넘긴 올백 헤어스타일로 눈길을 끌었다. 여기에 여유로운 태도와 날카로운 눈빛을 더해 쉽게 속내를 읽을 수 없는 리윤옥의 성격을 표현했다.외적인 변화뿐 아니라 감정을 표현하는 방식에도 신경을 썼다. 김신록은 상대방과 대화할 때 표정과 말투에 미묘한 변화를 주면서도 인물의 의중은 쉽게 드러내지 않았다. 대사가 많지 않은 장면에서도 시선과 몸짓을 활용해 긴장감을 유지했다.이러한 연기는 리윤옥이 등장할 때마다 이어지는 이야기의 흐름에도 영향을 미쳤다. 김신록은 상황에 따라 태도를 달리하며 인물이 어떤 의도를 품고 있는지 궁금하게 만들었다. 이를 통해 작품의 미스터리한 분위기를 살리는 데 힘을 보탰다.'푸른길'은 넷플릭스에서 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr