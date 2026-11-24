배우 하정우와 차정원이 결혼을 앞두고 공개한 청첩장으로 뜻밖의 사실이 드러났다. / 사진=텐아시아 DB

배우 하정우와 차정원이 결혼을 앞두고 공개한 청첩장으로 뜻밖의 사실이 드러났다.24일 마이데일리 보도에 따르면 하정우와 차정원은 최근 지인들에게 결혼식 청첩장을 전달했다. 두 사람은 오는 12월 13일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다.청첩장에는 웨딩 화보 대신 두 사람의 본명인 김성훈과 차미영이 나란히 적혔다. 특히 "열 번째 함께 맞이하는 겨울, 마침내 평생을 약속하려 합니다. 저희의 새로운 시작을 함께해 주세요"라는 문구가 눈길을 끌었다.앞서 두 사람은 지난 2월 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 양측 소속사는 2020년 인연을 맺은 뒤 동료에서 연인으로 발전해 6년째 교제하고 있다고 설명했다. 그러나 청첩장에 적힌 '열 번째 겨울'이라는 표현을 고려하면 두 사람의 인연은 알려진 것보다 훨씬 오래됐을 가능성이 있다.다만 해당 문구만으로 실제 교제 기간이 정확히 10년이라고 단정하기는 어렵다. 두 사람이 처음 만난 시점과 연인으로 발전한 시점에 차이가 있을 수도 있기 때문이다.청첩장에는 결혼식에 관한 당부도 담겼다. 두 사람은 여러 홀에 나누어 하객석을 마련한 점에 양해를 구하는 한편, 예식 사진과 영상의 SNS 업로드를 삼가 달라고 요청했다. 축하 화환 역시 정중히 사양하겠다는 뜻을 밝혔다.11살 나이 차이인 하정우와 차정원은 지난 2월 공개 열애를 시작했다. 당시 불거진 결혼설에 대해서는 확정된 사항이 없다고 밝혔으나, 지난 10월 결혼 소식을 전하며 부부가 될 예정임을 알렸다.하정우는 앞서 tvN '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 차정원에 대해 "한결같이 애정과 지지를 해준다"고 언급하며 애정을 드러내기도 했다.한편 하정우는 현재 영화 '내부자들: 악인들의 탄생'을 촬영 중이다. 차정원은 배우 활동과 함께 패션 인플루언서로도 활약하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr