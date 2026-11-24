방송인 정준하가 결혼 10주년을 맞아 일본인 아내를 위해 특별한 이벤트를 준비했다가 예상치 못한 반응에 당황했다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 정준하가 결혼 10주년을 맞아 일본인 아내를 위해 특별한 이벤트를 준비했다가 예상치 못한 반응에 당황했다./ 사진=SBS ‘동상이몽 2’

방송인 정준하가 결혼 10주년을 맞아 일본인 아내를 위해 특별한 이벤트를 준비했다가 예상치 못한 반응에 당황했다.24일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 송진우·미나미 부부와 정준하·니모 부부의 결혼 10주년 이야기가 공개된다.이날 송진우는 그동안 공개하지 않았던 새로운 수집품을 선보인다. 앞서 수천만 원대 NBA 카드부터 피규어, 세계 각국의 수입 담배까지 수집하며 남다른 취미 생활을 보여줬던 그는 이번에도 스튜디오를 놀라게 한다. 특히 지드래곤과 NBA 스타 스테픈 커리가 관련된 수집품이 등장하자 출연진은 가격을 가늠하기 어려운 규모에 놀라움을 감추지 못한다.하지만 아내 미나미의 표정은 밝지 않다. 미나미는 "요즘 일이 없어 걱정이다"라며 남편의 활동이 뜸해진 상황에 대한 고민을 털어놓는다. 이를 지켜보던 MC들 역시 "심란하겠다", "여태 본 것 중 얼굴이 제일 어둡다"며 안타까워한다.이런 상황에서도 송진우는 결혼 10주년을 맞아 아내를 위한 특별한 이벤트를 준비한다. 예상치 못한 방식으로 미나미를 웃게 만들기 위해 나선 송진우의 이벤트가 어떤 결과를 가져올지 관심이 모인다.한편 정준하 역시 아내 니모와의 결혼 10주년을 돌아본다. 평소 아내를 위한 이벤트를 꾸준히 준비해 온 정준하는 당시 특별한 계획을 세웠지만, 아내가 던진 예상 밖의 한마디에 당황했다고 밝힌다.정준하의 이야기를 들은 출연진은 "어떡하냐", "보통의 아내와는 정말 다르다"며 놀라움을 드러낸다. 정준하를 당황하게 만든 아내의 발언은 방송에서 공개된다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr