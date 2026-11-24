SANTOS BRAVOS and &TEAM 'ORIGAMI' MV / Web Capture

SANTOS BRAVOS and &TEAM 'ORIGAMI' MV / Web Capture

SANTOS BRAVOS and &TEAM 'ORIGAMI' MV / Web Capture

SANTOS BRAVOS and &TEAM 'ORIGAMI' MV / Web Capture

라틴 보이그룹 산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS)와 하이브 글로벌 그룹 앤팀(&TEAM)이 지난 20일 발매한 두 번째 협업 싱글 'ORIGAMI'(오리가미)는 따스한 라틴 리듬과 초자연적 서사를 담은 시네마틱 뮤직비디오를 통해 멕시코와 일본의 문화적 유산을 유기적으로 결합한 야심 찬 결과물이다. 전작 'KAWASAKI (&TEAM Remix)'가 남긴 강렬한 폭발력에 비하면 음악적 임팩트는 다소 유순해졌으나, 촘촘하게 설계된 양국의 민속적 상징과 서사적 시도는 두 팀의 시너지가 단순한 글로벌 마케팅을 넘어 깊이 있는 문화적 스토리텔링으로 진화할 수 있음을 증명했다.에너제틱한 사운드로 강렬한 인상을 남겼던 첫 협업곡 'KAWASAKI' 리믹스 이후 높아진 기대감 속에서, 'ORIGAMI'는 즉각적인 타격감 대신 부드럽고 서정적인 멜로디 라인을 전면에 내세우는 정반대의 노선을 택했다. 덕분에 누구나 편안하게 즐길 수 있는 대중적 친화력을 확보했지만, 동시에 전작만이 지녔던 독보적인 개성과 강렬한 한 방은 다소 무뎌졌다는 인상을 남긴다.곡의 가장 큰 미덕은 현대적인 팝 프로덕션에만 매몰되지 않고 산토스 브라보스의 문화적 뿌리인 라틴 음악 특유의 기타 선율을 편곡의 중심축으로 삼았다는 점이다. 리드미컬한 퍼커션 위에 스페인어, 일본어, 영어 가사가 자연스럽게 교차하며 두 그룹의 각기 다른 보컬 질감을 이질감 없이 하나로 녹여냈다.그러나 세련된 프로덕션과 중독성 있는 후렴구에도 불구하고, 이번 트랙이 전작을 뛰어넘는 음악적 필연성을 완벽히 증명했는지에 대해서는 물음표가 남는다. 특히 이제 막 팀 고유의 음악적 정체성을 확립해 나가는 신예 산토스 브라보스 입장에서는 연이은 협업 프로젝트가 오히려 이들만의 독자적인 색채를 구축할 여백을 좁히는 것은 아닌지 고민하게 만드는 대목이다.음악적 아쉬움을 상쇄하며 'ORIGAMI'의 진가를 가장 선명하게 드러내는 영역은 단연 압도적인 미장센의 뮤직비디오다. 멕시코를 배경으로 멤버들이 기묘한 조우를 거듭하며 일상에서 초자연적 세계로 빨려 들어가는 과정을 그린 이 영상은, 멕시코의 토속적 이미지와 일본의 미학적 상징을 정교하게 엮어내며 단순한 합동 촬영을 넘어선 밀도 높은 서사를 구축했다.오랜 세월 구전되어 온 신화와 초자연적 믿음이라는 공통분모를 지닌 멕시코와 일본의 민속 전통은 이번 크로스오버의 가장 탄탄한 서사적 토대로 작동한다. 영상 속 기이한 인물들과 의식, 평범해 보이는 오브제들은 양국의 고유한 전통 설화를 매개로 묵직한 상징성을 부여받는다.특히 삶과 죽음의 경계를 안내하는 멕시코 토종견 '숄로이츠퀸틀리(Xoloitzcuintli)'의 등장은 영상의 문화적 깊이를 단적으로 보여주는 백미다. 멕시코 전통 신앙에서 저승으로 향하는 영혼의 길잡이로 여겨지는 이 개와 해골 이미지, 축제 장면의 배치는 자연스럽게 '망자의 날(Día de Muertos)' 전설을 환기하며, 단순한 이국적 장식을 넘어 전통에 뿌리를 둔 진정성 있는 스토리텔링과 멤버들의 몰입도 높은 연기를 돋보이게 한다.다만 이토록 공들여 쌓아 올린 풍부한 상징들이 시청자에게 온전히 스며들 틈을 주지 않는 숨 가쁜 전개는 영상의 가장 큰 약점으로 꼽힌다. 지나치게 빠른 컷 편집과 빈번한 화면 전환, 과잉된 시각적 요소들이 한데 몰아치면서 정작 각 세팅과 소품이 지닌 의미를 음미하기도 전에 다음 장면으로 넘어가 버리는 아쉬움을 남긴다.그 결과 뮤직비디오는 디테일이 넘쳐나면서도 동시에 한눈에 흡수하기 버거운 역설적인 인상을 안긴다. 편집의 호흡을 조금만 절제해 여백을 두었더라면, 치밀하게 구축된 공간 미학과 멤버들의 감정 연기가 훨씬 묵직한 서사적 울림을 전달할 수 있었을 것이다.기존에 '다크 문(DARK MOON)' 시리즈를 통해 초자연적 세계관을 구축해 온 앤팀의 활용 방식 역시 또 다른 아쉬움으로 남는다. 일본과 멕시코 신화의 접점을 탐구하기에 최적의 서사적 자산을 보유한 앤팀이 영상의 신비로운 분위기를 고조시키는 데는 기여했으나, 정작 산토스 브라보스의 여정과 어떻게 유기적으로 맞물리는지에 대한 개연성은 충분히 설명되지 못했다.이는 'ORIGAMI'가 단발성 판타지 서사에 그칠 것인지, 아니면 산토스 브라보스만의 거대한 독자적 세계관의 서막을 여는 작품인지에 대한 흥미로운 질문을 남긴 채 두 팀의 서사적 연결고리를 미완의 숙제로 남겨두었다.결국 'ORIGAMI'는 아이디어의 부재가 아닌 '여백의 부족'이 발목을 잡은, 그럼에도 분명히 의미 있는 이정표다. 라틴 음악에 대한 깊은 존중과 배우 못지않은 멤버들의 연기, 그리고 야심 찬 비주얼 콘셉트는 두 그룹이 가진 무한한 확장성을 입증하기에 충분하다. 음악적 타격감에서는 'KAWASAKI'가 우위에 있을지 모르나, 'ORIGAMI'는 서로 다른 문화권 아티스트들의 협업이 각자의 전통과 서사를 깊이 탐구할 때 얼마나 가치 있는 결과물로 탄생할 수 있는지를 보여주며 향후 더 정제된 호흡으로 돌아올 다음 행보를 기대케 했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr