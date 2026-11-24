추성훈이 은퇴전 심경을 밝혔다./사진제공=SBS Plus·MBN

추성훈이 은퇴전 심경을 밝혔다./사진제공=SBS Plus·MBN

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 은퇴전을 앞둔 솔직한 심경과 마지막 경기 현장을 공개한다.24일 오후 9시 40분 방송되는 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도' 마지막 8회에서는 추성훈이 김종국, 안재현과 함께 은퇴전에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려진다.이날 추성훈은 두 동생이 경기장을 찾아 응원하는 것에 대해 "나는 징크스는 없다"며 편하게 오라고 답한다. "은퇴할 때 눈물 날 것 같냐"는 질문에는 "은퇴한다고 슬픈 게 아니라 이제 시작"이라며 고등학교를 졸업하고 새 출발을 앞둔 설렘에 빗댄다. 이어 "하나가 끝나갈 뿐"이라며 "앞으로 재미있는 일을 만들어가고 싶다"고 바람을 전한다.추성훈이 유도를 그만두고 서른한 살에 격투기 첫 경기를 치른 사연을 꺼내자 김종국은 "그 덕분에 지금의 자리에 있고, 아내 야노시호도 만났다"며 "진짜 멋있었다"고 말한다. 다시 태어나도 격투가의 길을 택할지 묻는 말에 안재현은 "제일 잘할 것 같다"며 응원을 보탠다.귀국을 불과 3시간 앞두고도 홀로 헬스장을 찾은 추성훈은 "무섭기도 하지만 기대하는 마음이 있다"며 "케이지 안에서만 느낄 수 있는 감각이 또 있으니까"라고 털어놓는다. 그러면서 "남자로 태어났는데 멋있게 살고 싶다"고 마지막 도전에 나선 이유를 밝힌다.방송 말미에는 지난 21일 열린 추성훈의 은퇴전 현장이 TV 최초로 공개된다. 경기가 끝나는 순간까지 최선을 다한 추성훈과 현장에서 뜨겁게 응원한 김종국, 지코, 안재현의 모습이 함께 담길 예정이다.한편, 추성훈은 21일 서울 고척스카이돔에서 개최된 국내 MMA 대회 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙'에 출전해 전 UFC 파이터 크리스 리벤(46·미국)에게 1대2(28-29 29-28 28-29)로 판정패했다. 이로써 추성훈은 MMA 통산 16승 8패(2무효)의 전적을 남기고 현역에서 물러났다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr