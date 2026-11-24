먹방 유튜버로 활동했던 밴쯔의 근황이 전해졌다. / 사진=SNS 갈무리

먹방 유튜버의 원조였던 밴쯔(본명 정만수)가 헬스 트레이너가 됐다.지난 23일 경기도 광주에 있는 한 헬스장은 공식 SNS를 통해 "새로운 코치"라며 밴쯔를 소개했다.해당 헬스장은 밴쯔에 대해 "다양한 격투기 대회 출전 경험과 식단관리 운동능력을 갖췄다"며 개그맨 윤형빈과 로드 FC에서 겨룬 경기 등을 포함해 다수의 이력을 프로필에 적었다.또 헬스장은 밴쯔가 인포메이션 데스크에서 회원 상담, 식단 관리 등 회원들의 운동과 건강 관리를 지원하는 업무를 담당할 예정이라고 덧붙였다.이같은 게시물이 화제가 되자 헬스장 측은 일부 오해를 바로잡기도 했다. 헬스장 측은 "주짓수, 킥복싱, MMA 수업은 각 종목의 전문 메인 코치님들이 별도로 담당한다"며 밴쯔가 격투기 수업을 직접 지도하는 것은 아니라고 선을 그었다.한편 밴쯔는 한때 구독자 320만 명을 보유했던 국내 1세대 먹방 유튜버다. 2013년 유튜브 활동을 시작해 압도적인 식사량과 꾸준한 운동으로 다져진 근육질 몸매, 깔끔한 식사 매너 등으로 인기를 얻었다. 그러나 2019년 건강기능식품 과장광고 논란으로 벌금형을 받은 뒤 구독자가 이탈하는 등 내리막길을 걸었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr