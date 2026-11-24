넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')의 최종 우승자가 오늘(24일) 결정된다. / 사진=넷플릭스

넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')의 최종 우승자가 오늘(24일) 결정된다. / 사진=넷플릭스

넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')의 최종 우승자가 오늘(24일) 결정된다. / 사진=넷플릭스

넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')의 최종 우승자가 오늘(24일) 결정된다.24일 공개되는 '데블스 플랜3' 11~14회에서는 장동민을 중심으로 한 생활동과 존박, 현경렬, 정원영이 속한 감옥동의 최종 승부가 펼쳐진다.앞서 장동민과 함께 생활동을 이끌었던 오현민이 탈락하면서 막강한 영향력을 행사했던 '장오 연합'이 무너졌다. 연이은 패배를 경험했던 감옥동 플레이어들이 반격에 나서면서 생활동의 독주에도 제동이 걸렸다. 여기에 시즌1 출연자 궤도가 깜짝 게스트로 등장해 승부에 변수를 더했다.탈락자들의 복귀 여부도 관전 포인트다. 이번 시즌에는 탈락한 플레이어들이 유배지로 이동해 본 게임에 복귀할 기회를 얻는 새로운 규칙이 도입됐다. 유배지에서 살아남기 위해서는 신의 시험을 통과하거나 매일 저녁 열리는 유배지 매치에서 생존해야 한다.치열한 경쟁 끝에 유배지에서 살아남은 플레이어가 본 게임에 합류하는 만큼 기존 연합 구도에도 변화가 생길 것으로 보인다. 장동민이 생활동의 우위를 끝까지 지켜낼 수 있을지, 감옥동 플레이어들이 판세를 뒤집을 수 있을지가 최종회의 관건이다.지난 10일 첫 공개된 '데블스 플랜3'는 공개 첫 주 한국과 홍콩에서 1위를 차지했으며 넷플릭스 글로벌 TOP 10에도 진입했다.최종 우승자와 누적 상금의 주인공이 공개되는 '데블스 플랜3' 11~14회는 이날 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr