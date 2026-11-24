지난 23일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에는 14살 나이 차이를 극복하고 결혼한 '대포 부부'가 출연했다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’

지난 23일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에는 14살 나이 차이를 극복하고 결혼한 '대포 부부'가 출연했다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’

'결혼 지옥'에 출연한 아내가 10년 동안 남편 몰래 낮술을 마셔왔다고 고백해 충격을 안겼다. 2억 원이 넘는 빚과 육아 스트레스에 시달리던 아내의 일상이 공개되자 오은영 박사는 즉각적인 치료가 필요하다고 경고했다.지난 23일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에는 14살 나이 차이를 극복하고 결혼한 '대포 부부'가 출연했다.두 사람은 남편의 군 복무 시절 만나 교제 3개월 만에 임신하면서 결혼했다. 이후 대구와 포항에서 8년간 주말부부로 생활하다 두 딸을 위해 함께 살기 시작했지만, 합가 2년 만에 다시 별거를 고민할 정도로 갈등이 깊어진 상태였다.가장 큰 문제는 2억 원이 넘는 빚이었다. 남편은 과거 아내의 반대에도 화물차를 계약했다가 약 4500만 원의 손실을 봤고, 대구에서 마련한 첫 집을 처분하는 과정에서도 약 6000만 원을 잃었다. 이후 더 넓은 아파트와 새 차를 구매하면서 빚은 2억 원을 넘어섰다.아내는 마트에서 100원 차이까지 따지고 집 안의 조명과 에어컨을 수시로 끄는 등 생활비를 아끼기 위해 애썼다. 반면 남편은 아내가 과거의 손실을 계속 언급하자 "그렇게 계속 한탄만 하지 말라"며 답답함을 토로했다.오은영 박사는 남편이 구체적인 대책 없이 상황이 나아질 것이라고 믿는 지나치게 낙관적인 성향이라고 분석했다. 아내 역시 과거의 일을 반복해서 떠올리며 남편을 원망하고 있어 갈등이 되풀이되고 있다고 짚었다.더욱 충격적인 것은 아내의 정신적·신체적 상태였다. 육아휴직 후 낯선 포항에서 두 딸을 홀로 돌보던 아내는 외로움과 우울감에 시달리고 있었다. 관찰 영상에서는 잠든 상태에서 알아들을 수 없는 말을 내뱉거나 머리를 거칠게 긁고 바닥을 내리치는 모습까지 포착됐다.특히 아내는 아이들이 떼를 쓰자 주방에서 소주와 콜라를 섞어 마셨다. 몸 상태가 심하게 좋지 않은 날을 제외하면 거의 매일 술을 마신다는 고백도 이어졌다. 남편은 아내가 낮에 술을 마신다는 사실을 10년 동안 몰랐다며 놀라움을 감추지 못했다. 아내가 정신건강의학과를 방문하고도 처방받은 약을 버렸다는 사실이 알려지자 오은영 박사는 "술이 약보다 천 배 해롭다"며 치료의 필요성을 강조했다.부부의 다툼은 어린 딸에게도 상처를 남겼다. 첫째 딸은 부모가 싸우는 모습이 꿈에 나와 잠들기 어렵다며, 다투는 소리를 듣지 않으려고 베개와 귀마개로 귀를 막는다고 털어놨다.심지어 부모를 화해시키는 방법을 인터넷에 검색했다는 아이는 엄마와 아빠의 볼에 차례로 입을 맞춘 뒤 자신이 빠지면 두 사람이 서로 뽀뽀하며 화해할 수 있을 것 같다고 말했다. 딸의 고백에 부부와 MC들은 눈물을 흘렸다.오은영 박사는 아내에게 즉시 전문적인 치료를 시작할 것을 권했다. 경제적 부담을 줄이기 위해 차량과 집을 정리하고, 아내가 두 아이와 대구로 돌아가 직장에 복귀하는 방안도 제안했다. 당분간 다시 주말부부로 지내면서 치료와 경제적 회복에 집중하는 것이 아이들에게도 도움이 될 수 있다는 설명이다.상담을 마친 남편은 자신의 뜻대로 일을 밀어붙였던 점을 사과했다. 아내 역시 "아이들을 위해서라도 서로 노력하면서 다시 한번 잘해봤으면 좋겠다"며 관계 회복에 대한 의지를 드러냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr