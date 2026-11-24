그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 스핀오프 싱글로 국내 음반 차트 정상을 차지했다.24일 한터차트에 따르면 엔하이픈의 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)는 실물 음반 발매 첫날인 지난 23일 70만 8868장 판매되며 일간 음반 차트 1위에 올랐다.지난 20일 음원으로 먼저 공개된 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유)는 24일 0시 기준 브라질, 필리핀, 우즈베키스탄 등 3개국 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 기록했다. 해당 곡은 총 30개 국가 및 지역 차트에 이름을 올렸다.음원 발매에 앞서 지난 13일 공개된 'I Want You' 뮤직비디오는 지난 16일부터 21일까지 6일 연속 스포티파이 글로벌 일간 뮤직비디오 차트 1위를 기록했다. 멤버들의 음악적 취향을 반영한 리믹스 음원 'I Want You (ENHYPEN Remix)'도 인도네시아와 필리핀 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상에 올랐다.이번 싱글은 지난 1월과 8월에 걸쳐 선보인 'THE SIN' 시리즈의 외전이다. 금기와 욕망을 중심으로 사랑을 그려왔던 엔하이픈은 이번 앨범에서 어느 세계에 있더라도 서로를 알아보고 사랑하게 되는 관계를 한층 낭만적으로 풀어냈다.신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Don't Stop'(돈트 스톱), 'ILY Season'(아이러브유 시즌) 등 총 3곡이 수록됐다. 특히 'ILY Season'은 여섯 멤버 모두 작사에 참여한 팬송으로, 팬들과 모든 계절을 함께하겠다는 메시지를 담았다.한편 엔하이픈은 이날부터 오는 29일까지 서울 용산구 하이브 사옥 1층에서 신보 발매 기념 팝업스토어를 운영한다. 오는 27일에는 KBS2 '뮤직뱅크'에 출연해 신곡의 첫 음악방송 무대를 선보인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr