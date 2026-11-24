'나는 솔로' 10기 정숙이 이미지 변신에 나섰다.24일 10기 정숙은 자신의 SNS에 "동생이랑 염색하고 밥 먹고 지인 만나서 맛있는 거 먹고. 하루하루가 왜 이리도 빨리 가는지. 곧 12월달이네요. 또 곧 한 살 먹네요. 슬프지만 그래도 웃으면서 살아가야겠죠~^^"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 10기 정숙은 지인과 식당을 찾아 여유로운 일상을 보내고 있다. 밝은 갈색으로 염색한 긴 생머리에 금장 단추가 달린 검은색 재킷을 매치해 세련된 분위기를 자아냈다. 화려한 귀걸이와 명품 가방으로 포인트를 준 모습도 눈길을 끈다.앞서 10기 정숙은 가슴 부위에 새겼던 타투를 제거하기 위해 시술받는 모습을 공개한 바 있다. 타투 제거에 이어 헤어스타일에도 변화를 주며 꾸준히 자기 관리에 힘쓰고 있는 모습이다.한편 10기 정숙은 ENA·SBS Plus 연애 예능 프로그램 '나는 SOLO' 10기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 50억원대 자산가라고 밝혀 화제를 모았으며, 방송 이후에도 SNS를 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr