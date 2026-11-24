배우 고세빈이 '100일의 거짓말'에 이어 '대리수능'에도 출연한다. / 사진=티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 영상 캡처

배우 고세빈은 박서준, 김유정, 문상민 등과 같은 소속사에 몸담고 있다. / 사진=티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 영상 캡처

'100일의 거짓말'에 출연했던 신예 고세빈이 '대리수능'에서 여고생 역할을 맡아 이전과 다른 모습을 보여줬다.고세빈은 지난 23일 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 1부에서 강건태(차강윤 분)와 함께 과외를 받는 학생으로 등장했다. '대리수능'은 중요한 시험을 앞두고 각기 다른 사정과 욕망을 지닌 인물들이 범죄에 얽히는 과정을 그린 드라마다.극 중 고세빈이 맡은 여학생은 주변의 시선을 의식하지 않고 자신의 생각을 솔직하게 말하는 인물이다. 그는 다른 학생들이 강건태에 관해 이야기하자 대화에 끼어들어 이들의 앞뒤 다른 태도를 지적한다. 상대의 눈치를 보지 않는 직설적인 말투와 당당한 태도가 특징이다.반면 강건태와 단둘이 있을 때는 수줍은 모습을 보여준다. 그에게 호감을 표현하려는 듯 조심스럽게 말을 건네지만 예상치 못한 거절에 당황해 아무 말도 하지 못한다. 고세빈은 이처럼 당찬 성격과 좋아하는 사람 앞에서의 서툰 모습을 함께 보여주며 캐릭터를 그려냈다.앞서 고세빈은 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 구국단 일원 황규영 역으로 출연했다. 당시에는 정체를 숨기고 정보를 전달하는 인물을 맡아 능청스러운 사투리 연기를 선보였다. 이번 '대리수능'에서는 직설적인 성격과 수줍은 면모를 동시에 지닌 여학생을 연기하며 전작과는 다른 모습을 보여줬다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr