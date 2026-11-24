개그맨 박성광이 운동을 인증하고 있다. / 사진=박성광 SNS

사진=이솔이 SNS

개그맨 박성광이 건강한 몸을 유지하기 위해 자기관리에 집중하는 근황을 전했다.박성광은 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "겨울에도 방심은 금물"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박성광이 헬스장 앞 거울에 비친 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 평소보다 슬림해진 체구에 탄탄해진 몸매가 눈길을 끌었다.특히 그는 스포츠 웨어 H사의 의상을 착용하고 있었다. 해당 제품은 온라인에서 약 3~4만 원대에 거래되고 있다.앞서 박성광은 지난해 1월 헬스장에서 운동을 인증하며 "누가 나 운동복 좀 사줘라. 계속 이것만 입는다"라고 언급한 바 있다.반면 아내 이솔이의 일상은 화려하다. 그는 지난 17일 "오늘도 텀블러 들고 출근!"이라며 텀블러와 함께 프리미엄 스포츠카 브랜드 P사의 상징 엠블럼을 카메라에 담았다.또 해외 명품 브랜드 C사의 가방을 착용하기도 했다. 해당 가방은 한화 약 700만 원 초·중반대로 출시됐다. 국내 공식 매장에서는 구하기 어려운 희귀 모델인 것으로 알려져 있다.한편 박성광은 이솔이와 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 이솔이는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr