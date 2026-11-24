25일 '나는 솔로'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

25일 '나는 솔로'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

단 한 번도 여성 출연진의 선택을 받지 못한 '나는 SOLO' 34기 영수가 친누나에게 연애 고민을 털어놓는다.오는 25일 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 34기 출연진의 슈퍼 데이트권 쟁탈전이 펼쳐진다.이날 영수와 영숙은 랜덤 데이트에 나선다. 이상형에 관한 이야기를 나누던 영숙은 "영수 같은 스타일도 있긴 했어. 성향이 비슷하니까 사실 이런 스타일은 어쩌다가 알고 지내다가 툴툴거리다가 눈 맞는 스타일인 거지"라고 말한다.대가족에서 자랐다는 공통점을 지닌 두 사람은 가족 이야기를 나누며 한층 가까워진다. 영수는 "지금 진짜 100% 내 모습이 나오는 것 같아"라며 "영숙이랑 (데이트) 나오기 잘했네"라고 만족감을 표한다.그러던 중 제작진은 갑작스럽게 슈퍼 데이트권 미션을 공지한다. 이를 지켜보던 데프콘은 "이 식당에서 갑자기 느닷없이?"라며 놀란다. 송해나 역시 "데이트 중간에 이런 적 한 번도 없었잖아요"라며 당황한다. 영수는 "저는 한 번도 선택을 못 받았다. 그래서 더 따야 할 것 같다"며 의지를 다진다.랜덤 데이트를 마치고 숙소에 모인 출연진은 슈퍼 데이트권을 얻기 위한 가족 통화 미션에 돌입한다. 영수는 여섯째 누나에게 전화를 걸어 "나 망한 것 같은데, 어떡해? 선택을 못 받았어. 한 번도"라고 하소연한다. 이에 누나는 "아침 일찍 일어나서 설거지나 이런 거 했어?"라고 되물어 웃음을 자아낸다.'나는 솔로'는 25일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr