배우 강성연이 남편을 향한 애정을 인증하고 있다. / 사진=강성연 SNS

배우 강성연이 남편을 향한 애정을 인증하고 있다. / 사진=강성연 SNS

배우 강성연이 재혼 후 밝아진 근황을 전했다.강성연은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "사랑하는 가족과 함께했던 주말 기록🎄"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 강성연이 남편 장민욱을 포함해 가까운 사람들과 연말 분위기를 만끽하는 모습. 특히 장민욱의 손을 꼭 잡는가 하면 그의 어깨에 기대는 등 애교 가득한 면모와 남편을 향한 사랑을 그대로 전해 눈길을 끌었다.한편 강성연은 재즈 피아니스트 김가온과 2012년 결혼해 두 아들을 얻었으나 2023년 이혼했다. 이후 지난 5월 직접 재혼 소식을 알리며 남편이 신경과 전문의 장민욱 원장이라는 사실을 공개했다.장민욱 원장은 각종 건강 프로그램과 강연을 통해 얼굴을 알려왔다. 두 사람은 2022년 JTBC 시사교양 프로그램 '닥터들의 썰왕썰래'에 함께 출연한 인연이 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr