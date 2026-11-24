그룹 하츠투하츠 / 사진 제공=田中聖太郎写真事務所

그룹 하츠투하츠 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 일본 정식 데뷔 약 3개월 만에 현지 팬 3만 명과 만났다.하츠투하츠는 지난 22~23일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 첫 일본 팬 이벤트 'Hearts2Hearts JAPAN 1st Fan Event "READY! S2U"'를 개최했다. 양일 공연 모두 전석 매진됐으며, 공연장 좌석을 360도 개방해 총 3만 명의 관객을 동원했다.이번 행사는 가상의 학교인 '하투하 고등학교' 육상부의 차기 부장 선발전을 콘셉트로 진행됐다. 멤버들은 축구 승부차기와 농구 자유투, 릴레이 게임 등 다양한 종목에 도전하며 팬들과 시간을 보냈다.공연은 '15-LOVE'(피프틴 러브)로 시작했다. 이어 'Lemon Tang'(레몬탱)과 'RUDE!'(루드!)의 일본어 버전을 비롯해 'FOCUS'(포커스), 'STYLE'(스타일), 일본 데뷔곡 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트) 등을 선보였다.멤버들은 "오늘 이렇게 공연장을 가득 채워 주시고 저희를 믿고 사랑해 주셔서 감사하다"며 "일본에도 팬분들이 점점 많아지는 것 같아서 기쁘다. 앞으로도 더 많은 팬분들과 더 자주 만나고 싶다"고 소감을 밝혔다.하츠투하츠는 지난 8월 첫 일본 싱글 'ICONIC HEART'를 발매하며 현지에 정식 데뷔했다. 해당 싱글은 오리콘 주간 싱글 및 합산 싱글 차트와 빌보드 재팬 '핫 100', '톱 싱글 세일즈'에서 모두 2위를 기록했다.하츠투하츠는 오는 28일 일본 오사카 유니버설 스튜디오 재팬에서 열리는 'Winter Special Live at UNIVERSAL STUDIOS JAPAN'에 출연하며 현지 활동을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr