한 남성이 주차된 차량 위에 올라가 상·하의에 이어 속옷까지 벗고 있다. / 사진제공=JTBC

이날 방송되는 '한블리'에는 배우 현봉식이 게스트로 출연한다. / 사진제공=JTBC

대학교 캠퍼스에서 한 남성이 옷을 모두 벗은 채 돌아다니다 행인들에게 폭력을 행사한 사건이 '한블리'에서 다뤄진다.24일 방송되는 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'(이하 '한블리')에서는 한 대학교에서 발생한 나체 남성의 난동 사건을 소개한다. 공개된 영상에는 한 남성이 학생들이 오가는 캠퍼스에서 상·하의를 벗고 돌아다니는 모습이 담겼다. 그는 주차된 차량 위에 올라가 속옷까지 벗었으며 알몸으로 차 위를 뛰어다녔다고 한다.당시 상황을 촬영한 제보자는 대학교에 물품을 납품하고 돌아가던 중 해당 남성을 발견했다고 밝혔다. 그는 "남성이 술에 취한 것 같지는 않았고, 이어폰을 낀 채 휴대전화를 보며 웃고 이야기했다"고 설명했다. 영상을 본 출연진은 SNS 라이브 방송을 진행하거나 약물에 취한 상태가 아니었겠느냐는 추측을 내놓았다.제작진은 사건이 발생한 대학교를 찾아 학생들의 이야기도 들어봤다. 목격자들은 남성이 사람들이 모여 있는 곳을 나체로 돌아다녀 처음에는 눈앞의 상황을 믿기 어려웠다고 말했다. 또 해당 남성이 지나가던 사람을 발로 차거나 얼굴을 때렸으며 이를 제지하는 과정에서 몸싸움까지 벌어졌다는 이야기를 들었다고 전했다.한문철 변호사는 영상 속 남성의 행동에 법적 책임이 따를 수 있다고 지적했다. 그는 공연음란죄뿐 아니라 폭행죄도 적용될 수 있는 사안이라는 의견을 밝혔다.이날 방송에서는 빗길 내리막길에서 발생한 교통사고도 살펴본다. 커브 구간에서 미끄러져 멈춰 선 차량을 뒤따르던 차가 발견하지 못하고 들이받은 사고다. 뒤차 운전자는 평소보다 속도를 줄였지만 굽은 도로 때문에 앞차를 늦게 발견했고, 브레이크를 밟았으나 미끄러지면서 충돌했다고 주장했다.경찰은 안전거리를 충분히 확보하지 않았다는 이유로 뒤차 운전자를 가해자로 판단했다. 반면 한 변호사는 뒤차에도 감속이 부족했던 책임이 일부 있을 수 있지만 빗길에서 미끄러진 앞차의 과실이 더 크다는 견해를 제시한다.게스트로는 배우 현봉식이 출연한다. 평소 프로그램의 애청자라는 그는 "한블리님 사인을 받으려고 출연했다"고 말한다. 이어 데뷔 전 생계를 위해 운전 일을 하던 시절 겪은 교통사고 경험도 들려준다.'한블리'는 매주 화요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr