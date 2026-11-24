서인영이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

'산독기 프로젝트' 단체 포스터가 공개됐다. / 사진제공=TEO

가수 서인영이 예능 프로그램에서 99만 구독자를 보유한 개인 유튜브 채널 삭제 공약을 내걸며 남다른 승부욕을 보였다.'산독기 프로젝트'는 독기로 둘째가라면 서러울 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이 대자연 속에서 독기를 빼는 여정을 담은 예능 프로그램이다. 지난 20일 넷플릭스를 통해 전편 공개됐으며 오는 27일 KBS2 첫 방송을 앞두고 있다.네 사람은 불암산 암벽 등반부터 산길 달리기, 1박 2일 백패킹, 패러글라이딩까지 다양한 활동에 도전하며 신체적 한계를 시험했다. 특히 개인 유튜브 채널 삭제를 내건 서인영을 비롯해 멤버들이 각자의 서약서까지 작성하며 도전에 임하는 모습이 눈길을 끌었다.출연진의 조합도 좋은 반응을 얻고 있다. 네 사람은 고된 여정 속에서도 거침없는 입담과 솔직한 대화로 웃음을 안겼다. 시청자들은 "너무 재밌다", "멤버들 케미도 최고" 등의 반응을 보였다.이러한 가운데 24일 제작사 TEO는 두 가지 버전의 단체 포스터를 공개했다. 포스터에는 대자연을 배경으로 한층 가까워진 네 사람의 모습이 담겼다. 특히 세로형 포스터에는 멤버들이 실제 방문한 산의 위치와 좌표가 표시돼 프로그램 속 여정을 되짚어보는 재미를 더했다.'산독기 프로젝트'는 현재 넷플릭스에서 시청할 수 있으며 KBS2에서는 오는 27일 오후 8시 30분부터 매주 한 편씩 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr