대림그룹 4세 이주영이 건강미 넘치는 몸매를 뽐냈다.최근 이주영은 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이주영은 글로벌 프리미엄 애슬레저 브랜드 알로(Alo)의 로고가 새겨진 웰니스 공간을 방문한 모습이다. 블랙 브라톱에 짧은 하의를 매치한 그는 탄탄한 몸매와 늘씬한 팔다리를 자랑했다.특히 군살 없이 매끈한 허리 라인과 볼륨감 있는 몸매가 눈길을 끈다. 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 이주영은 고급스러운 인테리어를 배경으로 여유로운 분위기를 자아냈다. 꾸준한 자기 관리로 완성한 건강미가 돋보인다.평소 이주영은 SNS를 통해 명품 패션부터 해외여행, 운동 등 다채로운 일상을 공유하며 대중과 소통하고 있다. 재벌가 자제라는 배경뿐만 아니라 남다른 패션 감각과 세련된 라이프스타일로도 주목받고 있다.한편 이주영은 고(故) 이재준 대림그룹 창업주의 증손녀이자 이해창 씨의 장녀다. 미국 조지타운대학교를 졸업했으며 인플루언서로도 활동하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr