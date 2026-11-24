이지영이 강의를 끝내고 '짠한형'에 출연했다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡처

이지영이 강의를 끝내고 '짠한형'에 출연했다. / 사진='짠한형' 유튜브 캡처

사회탐구 일타강사 이지영이 수능 시험을 위한 모든 강의 커리큘럼을 마친 뒤 예능에 출연했다고 밝혔다.지난 23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '이지영. 완강 후 바로 찾아온 일타강사'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지영이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이지영은 '짠한형' 출연 시기를 조율할 수밖에 없었던 이유를 털어놨다. 그는 "섭외가 왔을 때 강의 때문에 한창 바쁠 때였다"며 "수능 때까지 강의가 바쁘니까 종강하고서 일정이 맞으면 찾아뵙겠다고 했는데, 또 기다려 주셔서 이렇게 종강하고 나왔다"고 설명했다.이지영은 강사로서 보람과 행복을 느끼는 순간에 대해서도 언급했다. 그는 "'선생님 덕분에 공부가 재미있어졌어요' 이럴 때 제일 행복한 것 같다"고 밝혔다. 이어 "공부를 싫어하는 학생들이 많은데 동기를 부여할 때 너무 기분 좋다"라고 말했다. 학생들을 향한 애정과 책임감이 묻어나는 대목이었다.이지영의 태도는 최근 수능 직전 강의를 중단한 사탐 강사 이도의 행보와 대조를 이루며 더욱 주목받고 있다. 이도는 지난달 수능을 불과 3주 앞둔 시점에서 건강상의 이유로 강의 중단을 공지했다. 하지만 이후 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회 참석 및 개인 유튜브 채널 개설 소식을 알려 수강생들의 공분을 샀다.이에 이도는 자필 사과문을 공개했다. 그는 "가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다. 변명의 여지가 없는 내 잘못"이라며 고개를 숙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr