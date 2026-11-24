사진=강지영 SNS

故구하라 / 사진=텐아시아 DB

그룹 카라(KARA) 강지영이 고(故) 구하라의 사망 7주기를 맞아 조용히 그리움을 전했다.강지영은 24일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 글 없이 사진 한 장을 게재했다. 이날은 구하라가 세상을 떠난 지 7년이 되는 날이다.공개된 사진에는 보라색과 흰색 꽃으로 장식된 마이크 한 대가 담겼다. 어두운 무대 위에 놓인 마이크 주변으로 꽃들이 풍성하게 펼쳐져 있다. 강지영은 별도의 설명이나 추모 문구 없이 해당 사진만 올렸다.두 사람은 2008년 카라에 함께 합류하며 인연을 맺었다. 이후 '미스터', '루팡', '스텝' 등 여러 히트곡으로 활동하며 오랜 시간을 함께했다.강지영은 앞서 구하라의 5주기였던 2024년에도 고인과 함께 찍은 사진을 공개했다. 당시 그는 '보고 싶어'를 뜻하는 초성 'ㅂㄱㅅㅇ'을 덧붙여 그리운 마음을 표현했다.구하라는 2019년 11월 24일 향년 28세로 세상을 떠났다. 카라 멤버들은 이후에도 고인을 기억하는 활동을 이어왔다. 2024년에는 구하라가 생전에 녹음한 목소리를 포함한 6인 버전의 'Hello'를 발표하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr